Netanyahu Meluluskan Perjanjian Gas Terbesar Israel dengan Mesir

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada Rabu bahawa dia telah meluluskan perjanjian gas bernilai 112 bilion shekel (kira-kira 34.7 bilion dolar AS), di mana Israel akan membekalkan gas asli ke Mesir.

Menyebutnya sebagai "perjanjian gas terbesar dalam sejarah Israel," Netanyahu menyatakan bahawa kira-kira 58 bilion shekel daripada perjanjian itu akan masuk terus ke dalam perbendaharaan negara.

Netanyahu menekankan bahawa perjanjian ini "penting dari segi ekonomi dan politik," sambil menegaskan bahawa dia meluluskannya setelah mempertimbangkan "aspek keselamatan yang diperlukan," walaupun beliau tidak mendedahkan butiran kerana sifatnya yang sensitif.

Menurut saluran AS Axios, perjanjian yang belum pernah berlaku ini bernilai $35 bilion.

Menteri Tenaga Eli Cohen, yang bercakap bersama Netanyahu, menggambarkan kelulusan perjanjian itu sebagai "detik bersejarah" untuk Israel dari sudut diplomatik dan ekonomi.

Cohen menjelaskan bahawa kelulusan itu diperoleh setelah beberapa bulan rundingan intensif, dan menambah bahawa syarikat-syarikat gas dijangka akan melabur lebih 16 bilion shekel dalam infrastruktur sebagai sebahagian daripada perjanjian ini.

Perjanjian ini berlaku di tengah-tengah kekurangan tenaga yang besar di Mesir, di mana pengeluaran gas domestik pada 2024 berada pada 4.2 bilion kaki padu sehari, manakala penggunaan mencapai 6.8 bilion kaki padu sehari.

Akibatnya, Mesir kini bergantung pada Israel untuk kira-kira 60% daripada jumlah import gasnya. Import meningkat kepada 1.1 bilion kaki padu sehari pada Oktober 2025, dengan rancangan untuk meningkatkannya lagi kepada 1.3 bilion kaki padu sehari menjelang akhir tahun.