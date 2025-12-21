  1. Home
Kim Jong Un Panggil Israel 'Projek Pengganas' Sokongan AS

21 Disember 2025 - 07:03
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, telah mengutuk Israel dengan keras, menggambarkannya sebagai "projek pengganas" yang disokong oleh Amerika Syarikat, sekaligus mengesahkan semula penolakan Pyongyang yang lama untuk mengiktirafnya dan sokongannya kepada rakyat Palestin.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kim Jong Un telah membuat kenyataan ini pada hari Jumaat, dengan menyatakan bahawa rejim Israel beroperasi sebagai alat kuasa-kuasa Barat. Beliau menekankan bahawa Washington menyokong Israel untuk memajukan kepentingan strategiknya di Asia Barat.

Kritikan terhadap Legitimasi Israel

Kim menegaskan bahawa Israel tidak mempunyai legitimasi sebagai sebuah negara dan berfungsi semata-mata sebagai alat untuk melaksanakan dasar serantau Amerika Syarikat.

Sokongan kepada Palestin

Beliau mengulangi bahawa Korea Utara tidak mengiktiraf rejim Israel dan secara konsisten menyelaraskan diri dengan perjuangan rakyat Palestin.

Kritikan Terhadap Sokongan Senjata

Dalam kenyataan sebelum ini, Pyongyang telah mengkritik dengan keras Amerika Syarikat dan negara-negara Barat lain kerana membekalkan senjata kepada Israel, dengan menuduh mereka menggunakan rejim itu untuk mengekalkan pengaruh politik dan ketenteraan mereka di Asia Barat.

