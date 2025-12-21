Amaran Moscow kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa: Hentikan Politik Mengenai Program Nuklear Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sergey Lavrov, Menteri Luar Rusia, meminta Rafael Grossi, Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA), dalam penilaian dan aktiviti institusi ini mengenai program nuklear Republik Islam Iran, kekal berpegang kepada prinsip berkecuali, objektif dan profesionalisme dan mengelak politisasi.

Melaporkan dari agensi berita Tass, Lavrov pada hari Jumaat dan selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Mesir di bandar Kaherah (ibu negara Mesir), merujuk kepada kenyataan terkini Ketua Pengarah Agensi berkata: Kami dari Encik Grossi yang meminta sambungan semula hubungan dengan Tehran, meminta beliau sepenuhnya berpegang kepada prinsip mengawal Sekretariat Agensi, termasuk berkecuali, objektif dan profesionalisme dalam penilaian dan prestasi keseluruhan institusi ini.

Menteri Luar Rusia seterusnya mengingatkan bahawa kemudahan nuklear Iran, yang berada di bawah pengawasan langsung Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, telah menjadi sasaran serangan tentera; serangan yang menurut beliau, pelanggaran jelas peraturan antarabangsa dan ancaman serius kepada keselamatan nuklear.

Lavrov merujuk kepada serangan pencerobohan Amerika dan rejim Zionis ke atas kemudahan nuklear aman Iran pada bulan Jun, menegaskan bahawa pencerobohan ini dari pihak Amerika Syarikat dan rejim Zionis terhadap kemudahan nuklear aman Iran; kemudahan yang beroperasi di bawah pengawasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa.

Beliau menambah: Tindakan pencerobohan ini tidak terhad kepada infrastruktur nuklear dan saintis nuklear Iran juga telah disasarkan; walau bagaimanapun, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa dan Ketua Pengarahnya, tidak mengambil sebarang pendirian atau kecaman terhadap serangan ini.

Sehubungan itu, Rafael Grossi dalam minggu-minggu terkini menghadapi kritikan meluas; kerana menurut pengkritik, prestasi dan laporannya secara praktikal melapangkan jalan untuk pencerobohan Amerika dan rejim Zionis terhadap Republik Islam Iran. Kritikan ini terutamanya timbul kerana Agensi, bertentangan dengan tugas teknikalnya, telah memasuki ruang politik.

Beberapa hari sebelum permulaan serangan ini, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa mengeluarkan laporan dengan motif politik dan menuduh Iran "tidak mematuhi"; laporan yang diikuti, resolusi anti-Iran dalam mesyuarat Lembaga Pengarah Agensi di bandar Vienna (ibu negara Austria) diluluskan. Resolusi ini dengan tekanan tiga negara Eropah digelar "Troika Eropah" dikemukakan dan melapangkan jalan untuk ketegangan meningkat dan justifikasi pencerobohan berikutnya terhadap Iran.

Pihak berkuasa Rusia menekankan bahawa kesinambungan pendekatan politik dan berat sebelah ini, menggugat kredibiliti institusi antarabangsa dengan teruk dan mengubah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa dari institusi teknikal dan penyeliaan, kepada alat dalam perkhidmatan dasar pencerobohan Barat dan rejim Zionis.