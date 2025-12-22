Hari Ke-542 Berturut-turut Kehadiran Penyokong Palestin di Hadapan Kedutaan Israel di Korea

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kempen "protes bersendirian berantai" di hadapan kedutaan rejim Zionis di Korea Selatan telah memasuki hari ke-542 . Tindakan bantahan ini telah diadakan dengan kehadiran seorang aktivis bebas bernama "Eliza" , yang mewakili penyokong-penyokong Palestin untuk menyampaikan mesej perpaduan dan bantahan terhadap pembunuhan beramai-ramai oleh Zionis.

Oleh kerana cuti hujung minggu dan permulaan musim percutian, jumlah orang yang lalu-lalang adalah jauh lebih banyak berbanding hari-hari biasa. Oleh itu, aktivis penyokong Palestin tersebut menerima kata-kata sokongan dan mesej dorongan yang menarik daripada penduduk tempatan.

Tindakan bantahan bersendirian ini adalah sebahagian daripada gerakan awam berterusan di Korea Selatan, yang diteruskan dengan tujuan mengutuk jenayah rejim pendudukan Israel, mempertahankan martabat kemanusiaan, dan mengekalkan tuntutan untuk mengakhiri genosid di Gaza.