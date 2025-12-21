Mesin Asean Khas Ditetapkan Untuk Esok Semasa Malaysia Mendorong Keamanan Thailand-Kemboja

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menteri Luar Negeri, Datuk Seri Mohamad Hasan, akan mempengerusikan mesyuarat khas pada 22 Disember bersama rakan sejawatan dari Asia Tenggara, memandangkan Malaysia menjadi perantara Perjanjian Keamanan Kuala Lumpur antara Kemboja dan Thailand pada 26 Oktober 2025.

Mesyuarat untuk Usaha De-eskalasi

Dalam satu kenyataan hari ini, Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) menyatakan bahawa mesyuarat khas ini diadakan selaras dengan keputusan perdana menteri Malaysia, Kemboja, dan Thailand pada 11 Disember.

Kenyataan itu menjelaskan bahawa mesyuarat ini akan berfungsi sebagai platform untuk menteri luar negeri ASEAN bertukar pandangan mengenai situasi semasa antara Kemboja dan Thailand, serta mempertimbangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh ASEAN untuk menyokong usaha berterusan ke arah de-eskalasi dan penghentian permusuhan.

Komitmen kepada Keamanan dan Perpaduan ASEAN

Wisma Putra menekankan bahawa pengadakan mesyuarat khas ini mencerminkan komitmen negara anggota ASEAN terhadap perpaduan dan solidariti, serta kepentingan utama ASEAN dalam mengekalkan keamanan, keselamatan, kestabilan, dan kemakmuran di rantau ini, selaras dengan Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC).

Sebagai Pengerusi ASEAN, Malaysia kekal beriltizam untuk mempromosikan dialog yang membina dalam semangat ASEAN. Dalam hal ini, Malaysia akan memudahkan kedua-dua pihak untuk terus menegakkan prinsip-prinsip undang-undang antarabangsa, hubungan bertetangga baik, dan kewujudan bersama secara aman, serta kerjasama dua hala dan pelbagai hala dalam mencapai penyelesaian yang aman, adil, dan berkekalan terhadap sebarang pertikaian.