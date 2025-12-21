Kumpulan Siber 'Handala' Godam Telefon Bekas PM Israel

Kumpulan perlawanan siber yang dikenali sebagai 'Handala' mendakwa bertanggungjawab menggodam telefon peribadi bekas Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett.

Dijuluki "Operasi Gurita," kumpulan itu menerbitkan satu mesej bersama dengan nombor telefon peribadi, rakaman suara, gambar, video, dan kenalan yang didakwa milik Bennett, yang dilaporkan merangkumi "pegawai kanan rejim Zionis."

Mesej yang diterbitkan itu, ditujukan terus kepada Bennett, memperlekehkan imej awamnya sebagai pakar keselamatan siber. "Anda pernah bermegah sebagai model keselamatan siber, mempamerkan kepakaran anda di hadapan dunia," kata mesej tersebut. "Namun, sungguh ironis iPhone 13 anda sendiri jatuh begitu mudah ke tangan Handala."

Penggodam itu menyampaikan pelanggaran keselamatan ini sebagai satu amaran, dengan mencadangkan bahawa jika peranti peribadinya boleh digodam, sistem yang pernah dia kawal juga mungkin terdedah. "Anggap ini sebagai amaran dan pengajaran," kata mesej itu. "Lain kali anda berkhutbah tentang keselamatan, ingatlah: mereka yang tinggal di rumah kaca tidak boleh melontar batu."

Mesej itu ditandatangani, "Hormat kami, Handala," dan dipromosikan di saluran Telegram kumpulan tersebut.

Tentang 'Handala'

Kumpulan 'Handala', dinamakan sempena watak simbolik Palestin, adalah kumpulan hacktivis pro-Palestin. Ia sebelum ini mendakwa melancarkan serangan siber terhadap entiti kerajaan dan korporat Israel, dan sering membocorkan data yang dicuri untuk menyokong perjuangan politiknya.

Tindak Balas Rasmi dan Pengesahan

Setakat ini, tiada kenyataan awam daripada Naftali Bennett atau wakilnya untuk mengesahkan atau menafikan godaman tersebut. Pakar keselamatan siber dan pihak berkuasa juga belum mengesahkan kesahihan data yang dikeluarkan oleh kumpulan itu secara bebas.