Netanyahu Letakkan Pilihan untuk Serangan Semula ke Iran di Atas Meja Trump

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berdasarkan laporan rangkaian 'NBC News' yang memetik sumber Israel dan Amerika, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, bercadang untuk memaklumkan Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, mengenai rancangan kemungkinan untuk melaksanakan serangan baharu ke atas Iran.

Sumber-sumber tersebut menyatakan kebimbangan pihak berkuasa Israel mengenai pengembangan program peluru berpandu balistik Iran semakin meningkat; program yang menurut mereka telah terjejas akibat serangan tentera Israel pada awal tahun ini, tetapi masih dalam proses pemulihan. Oleh itu, Israel bersiap sedia untuk membentangkan pilihan bagi serangan semula ke atas Iran kepada Presiden Amerika Syarikat.

Menurut sumber, pihak berkuasa Israel juga bimbang bahawa Iran sedang mengaktifkan semula tapak pengayaan uranium yang pernah diserang oleh Amerika Syarikat semasa peperangan 12 hari.

Dijangkakan Netanyahu yang sedang dikehendaki oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) atas tuduhan melakukan jenayah perang di Gaza, akan membentangkan hujah dan rancangannya untuk menyerang Iran dalam pertemuan akan datang dengan Trump pada akhir bulan ini di negeri Florida.

Menurut sumber, sebahagian daripada hujah Netanyahu ialah tindakan Iran bukan sahaja ancaman kepada Israel, malah kepada seluruh rantau, termasuk kepentingan Amerika Syarikat.

Juga dilaporkan bahawa Perdana Menteri Israel akan mencadangkan pilihan kepada Trump untuk penglibatan langsung Amerika dalam sebarang operasi tentera baharu atau memberikan bantuan kepadanya.

Walau bagaimanapun, dua bekas pegawai Israel menyatakan bahawa jika ketegangan antara pegawai Amerika dan Israel berterusan berkenaan pendekatan Netanyahu terhadap gencatan senjata di Genting Gaza gencatan senjata yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober lalu dan telah berulang kali dilanggar oleh Israel, Trump mungkin menunjukkan kurang minat terhadap sebarang tindakan tentera baharu ke atas Iran.

Rancangan Israel

Mengenai rancangan yang akan dibentangkan Netanyahu kepada Trump, seorang sumber yang mengetahui perkara itu menjelaskan bahawa sebelum serangan bulan Jun, Israel telah mencadangkan empat pilihan tindakan tentera kepada Trump.

Menurut sumber itu, pilihan pertama ialah melaksanakan operasi sepihak Israel ke atas Iran, pilihan kedua melibatkan sokongan terhad Amerika, pilihan ketiga ialah melaksanakan operasi bersama Amerika-Israel, dan pilihan keempat ialah operasi dilaksanakan sepenuhnya oleh Amerika Syarikat secara bersendirian. Akhirnya, Trump bersetuju dengan pelaksanaan operasi bersama.

Sumber itu menambah bahawa Netanyahu mungkin akan membentangkan set pilihan yang serupa kepada Trump dalam pertemuan akan datang.

Pertemuan Akan Datang

Walaupun kerajaan Israel telah mengumumkan perancangan pertemuan antara Netanyahu dan Trump pada 8 Dey (28 Disember), Trump pada Khamis lepas menjawab soalan pemberita dengan berkata: "Tarikh rasmi masih belum ditetapkan, tetapi dia ingin berjumpa dengan saya."

Berkenaan perkara ini, Anna Kelly, jurucakap Rumah Putih, menyatakan bahawa Trump berkata jika Iran berusaha untuk mendapatkan senjata nuklear, tapak tersebut akan diserang dan dimusnahkan sebelum mencapai matlamat itu.

Beliau menambah bahawa Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) dan kerajaan Iran juga mengesahkan penilaian kerajaan Amerika Syarikat bahawa operasi yang digelar 'Midnight Blow' (Tumbukan Tengah Malam) telah memusnahkan sepenuhnya keupayaan nuklear Iran; walaupun dalam penilaian awal dikatakan tahap kerosakan mungkin tidak begitu meluas.

Perkembangan ini berlaku ketika Tehran mengumumkan kesediaannya untuk meneruskan semula perbincangan diplomatik dengan Amerika Syarikat mengenai program nuklearnya.

Dalam kerangka apa yang Amerika namakan sebagai Operasi 'Midnight Blow', tentera Amerika Syarikat pada awal pagi 1 Tir (22 Jun) menggunakan lebih 100 pesawat, kapal selam dan tujuh pengebom B-2, telah mensasarkan kemudahan nuklear Iran. Serangan ini dilakukan selepas beberapa hari serangan berturut-turut Israel ke atas pusat tentera Iran dan pembunuhan beberapa pegawai yang bermula pada 23 Khordad (13 Jun), dan peperangan akhirnya berakhir pada 3 Tir (24 Jun).