Upacara Penghormatan Jenazah Syahid Muqawwamah, Ihsan Faris Zainuddin di Selatan Lubnan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Rakyat dan penyokong Muqawwamah di Lubnan telah mengadakan majlis yang gilang-gemilang di kampung Safad al-Batikh (terletak di selatan Lubnan, di bawah pentadbiran Nabatieh) untuk mengucapkan selamat tinggal kepada jenazah syahid, Ihsan Faris Zainuddin, seorang pejuang Hizbullah yang bergelar "Ahmad".

Dalam majlis ini, para peserta, dengan melaungkan slogan-slogan menentang Amerika dan rejim Zionis, menegaskan komitmen mereka kepada jalan rintangan sebagai jaminan untuk mengekalkan kemerdekaan dan keselamatan Lubnan.

Syahid Ihsan Faris Zainuddin merupakan seorang pejuang Hezbollah Lubnan yang mencapai kesyahidan minggu lalu di kampung halamannya, Safad al-Batikh, berikutan serangan udara Zionis ke atas selatan Lubnan. Penghormatan terakhir terhadap jenazahnya telah bertukar menjadi pentas untuk perbaharuan ikrar setia rakyat kepada cita-cita Muqawwamah.