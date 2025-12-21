Permulaan Serangan Luas Tentera Amerika Terhadap ISIS di Syria

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Mengikut pihak berkuasa Amerika, tentera Amerika semalam memulakan serangan besar-besaran ke atas berpuluh-puluh posisi ISIS di Syria sebagai tindak balas kepada serangan yang menyasarkan askar Amerika. Ini berlaku sedangkan berdasarkan laporan banyak sumber berita di dunia, ISIS adalah hasil ciptaan Barat terutamanya Amerika Syarikat.

Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, dalam satu siaran di platform sosial Truth Social menyatakan bahawa kerajaan Syria sepenuhnya menyokong serangan ini dan menambah bahawa Amerika Syarikat akan memberi "tindak balas yang sangat kuat" terhadapnya.

Trump dalam ucapannya semalam di North Carolina menggambarkan serangan ini sebagai "hebat" dan berkata: "Kami telah mengebom kumpulan-kumpulan ISIS di Syria... Serangan ini sangat berjaya."

Pete Hegseth, Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat, mengumumkan bahawa serangan ini menyasarkan "pejuang, infrastruktur dan tapak senjata ISIS" dan menyatakan bahawa operasi ini dijalankan dengan nama kod "Serangan Mata Helang".

Beliau berkata: "Ini bukan permulaan perang, tetapi pengisytiharan balas dendam. Hari ini kami telah memburu dan membunuh musuh-musuh kita, banyak daripada mereka, dan kami akan terus berbuat demikian."

Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat pula mendedahkan bahawa serangan ini menyasarkan lebih 70 sasaran di tengah Syria dan menambah bahawa pesawat pejuang Jordan menyokong operasi ini.

Seorang pegawai Amerika berkata bahawa serangan ini dijalankan menggunakan pesawat F-15 dan A-10 bersama helikopter Apache dan pelancar peluru berpandu mudah alih canggih Amerika (HIMARS).

Trump telah berjanji untuk membalas dendam selepas serangan yang dipercayai dilakukan oleh ISIS yang mengakibatkan kematian dua askar Amerika di Syria awal minggu lepas.