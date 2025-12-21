Kenyataan Profesor Universiti Maryland dan Ahli Badan Syiah Amerika mengenai Ciri Unik Seni Bina Haram Hazrat Zainab AS

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Persatuan Muslim Sedunia Amerika (UMAA) baru-baru ini memulakan satu inisiatif baharu bertajuk "Ma Ra'itu Illa Jameelan – Projek Pemulihan Haram Hz Zainab (as)" (Nothing but Beauty – Sayyeda Zainab Revitalization Project). Berkaitan dengan itu, Dr. "Noor Zahra Zaidy", profesor universiti di Amerika dan ahli badan Syiah Persatuan Muslim Sedunia Amerika, dalam satu kenyataan video, menerangkan ciri-ciri unik seni bina Haram Hz Zainab (as) dan menekankan bahawa tempat suci ini dari sudut sejarah dan seni mempunyai perbezaan yang ketara berbanding tempat ziarah Syiah yang lain.

Beliau merujuk bahawa dalam minda kolektif jemaah, kebanyakan haram Syiah dikenali dengan kubah emas dan skema warna yang serupa, dan menjelaskan bahawa sebenarnya setiap bangunan ini mencerminkan era dan tradisi seni bina yang berbeza. Menurutnya, Haram Hz Zainab (as) tidak dibina berdasarkan corak Safavi Iran dan tidak serupa dengan haram di Iraq, sebaliknya secara sedar menggunakan corak dan elemen seni bina Arab-Damsyik.

Dr. Zaidy menambah: "Pengurus tempat suci ini sepanjang berabad-abad dan terutamanya dalam tempoh pembangunan meluas haram pada dekad 1960-an dan 1970-an, berusaha dengan penuh berhati-hati untuk mendapatkan bahan binaan dan batu yang digunakan dalam bangunan dari sumber tempatan Syria supaya haram menjadi cerminan tanah dan budaya di mana ia dibina." Pendekatan ini telah menjadikan Haram Hz Zainab (as) sebagai sebahagian yang tidak terpisahkan daripada warisan sejarah bandar Damsyik (ibu negara Syria).

Beliau pada akhirnya menyatakan bahawa walaupun pada pandangan pertama, persamaan seperti kubah emas di haram ini dapat dilihat dengan tempat suci lain, tetapi memahami niat pembina dan latar belakang seni binanya menunjukkan bahawa Haram Hz Zainab (as) mempunyai identiti yang unik; identiti yang dengan jelas mempamerkan hubungan mendalam antara ziarah Syiah dan budaya asli Syria.