AS Cadang Rancang Serahkan Senjata Hamas Kepada Pihak Ketiga

6 November 2025 - 22:45
Dalam perkembangan terkini konflik Gaza, pentadbiran bekas Presiden AS Donald Trump telah mengemukakan cadangan untuk memindahkan senjata Hamas yang dirampas kepada pihak ketiga, menurut laporan oleh outlet berita Amerika Axios.

Strategi Berdasarkan Situasi di Terowong Rafah

Cadangan ini, seperti yang disampaikan oleh pegawai AS kepada Axios, bertujuan untuk mengambil kesempatan daripada situasi taktikal khusus di bandar Rafah, selatan Gaza. Laporan tersebut menunjukkan bahawa pentadbiran Trump melihat keadaan di mana pejuang tentera Hamas terperangkap dalam rangkaian terowong yang luas di Rafah—kawasan yang dikawal oleh tentera pendudukan Israel—sebagai satu peluang yang unik.

Keadaan terperangkap ini, kata pegawai-pegawai tersebut, membuka ruang untuk mereka bentuk dan melaksanakan rancangan pelucutan senjata yang komprehensif untuk pergerakan Palestin itu. Daripada senjata-senjata itu dimusnahkan atau disimpan oleh tentera Israel, inisiatif AS ini merancang untuk mengeluarkannya dari wilayah tersebut sepenuhnya dengan menyerahkannya kepada pihak ketiga yang tidak dinyatakan.

Objektif Strategi dan Persoalan yang Belum Dijawab

Rancangan yang dilaporkan ini nampaknya mempunyai beberapa objektif strategik:

  1. Pelucutan Senjata: Ia bertujuan untuk mengurangkan kemampuan ketenteraan Hamas secara kekal dengan mengeluarkan arsenalnya dari Gaza.

  2. Pengurangan Ketegangan: Dengan memindahkan senjata-senjata ini keluar dari zon konflik, cadangan ini mungkin bertujuan untuk mengurangkan potensi eskalasi pada masa hadapan.

  3. Leveraj: Ia mungkin bertujuan untuk mewujudkan dinamik baru di rantau ini, yang mungkin melibatkan negara sekutu.

Walau bagaimanapun, laporan Axios itu meninggalkan beberapa persoalan kritikal yang belum dijawab. Identiti pihak ketiga yang dicadangkan tidak didedahkan, menimbulkan persoalan mengenai kenetralannya dan destinasi akhir senjata-senjata tersebut. Tambahan pula, cabaran logistik dan keselamatan untuk pemindahan berskala besar sedemikian, serta kedudukan rasmi kerajaan Israel mengenai cadangan AS ini, masih belum jelas.

Inisiatif ini, seperti yang dilaporkan, mewakili satu pendekatan baru dan kompleks terhadap isu pelucutan senjata yang sukar ditangani di Genting Gaza. Ia menekankan usaha berterusan oleh kuasa luar untuk membentuk hasil konflik dan landskap pasca perang, walaupun pertempuran sengit masih berterusan di medan.

