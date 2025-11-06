YouTube Padam Bukti Jenayah Perang Israel Secara Besar-besaran, Sekat Akaun NGO Palestin

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Platform video gergasi YouTube, yang dimiliki oleh Google, didakwa telah melakukan pemadaman rahsia secara besar-besaran terhadap lebih 700 video yang mendokumentasikan dakwaan pelanggaran hak asasi manusia dan jenayah perang rejim Israel. Tindakan ini telah mencetuskan kutukan daripada aktivis dan wartawan yang melihatnya sebagai satu bentuk penapisan digital yang menyukarkan usaha mendokumentasikan konflik.

Laporan ini mula-mula didedahkan oleh laman web berita penyiasatan The Intercept, dan kemudiannya dipetik dan disebarkan oleh media Middle East Spectator serta saluran Telegram Palestina Post.

Ratusan Rakaman Penting Dihapuskan

Menurut laporan tersebut, video-video yang dipadamkan adalah arkib penting yang mengandungi rakaman jam panjang dan laporan terperinci tentang operasi tentera Israel di Gaza dan Tebing Barat. Bahan-bahan ini dianggap sebagai bukti visual yang amat penting untuk mendedahkan situasi di lapangan dan kemungkinan pelanggaran undang-undang kemanusiaan antarabangsa.

Tidak kira kandungan individu, YouTube juga dilaporkan telah menyekat akaun rasmi tiga pertubuhan hak asasi manusia Palestin yang terkemuka: Al-Haq, Al-Mezan, dan Pusat Hak Asasi Manusia Palestin. NGO-NGO ini mempunyai reputasi antarabangsa dan telah selama bertahun-tahun mendokumentasikan situasi hak asasi manusia di wilayah-wilayah pendudukan.

Kaitan dengan Dasar Zaman Trump

Sumber daripada laporan Cyberban menunjukkan bahawa sekatan terhadap akaun NGO Palestin ini adalah kesinambungan daripada tekanan dan dasar sekatan yang bermula pada era pentadbiran Donald Trump di Amerika Syarikat. Pada masa itu, hubungan AS dengan entiti Palestina merosot dengan ketara, dan beberapa pertubuhan Palestina dituduh mempunyai kaitan dengan "keganasan".

Pengkritik berpendapat, tindakan YouTube ini dipengaruhi oleh iklim politik sedemikian dan mencerminkan berat sebelah dasar algoritma dan kandungan yang tidak seimbang, serta lebih cenderung untuk mendiamkan suara-suara yang mengkritik Israel.

Implikasi dan Tindak Balas

Pemadaman besar-besaran ini menimbulkan kebimbangan serius tentang peranan platform teknologi global dalam konflik geopolitik. Pemerhati hak asasi manusia menyatakan bahawa memadamkan arkib dokumentasi seumpama ini menyukarkan proses akauntabiliti dan pencarian keadilan untuk mangsa.

"Tindakan ini merupakan satu tamparan hebat kepada ketelusan dan arkib sejarah," tulis Middle East Spectator dalam laporannya. "Ia memadamkan memori kolektif digital yang menjadi saksi senyap penderitaan satu bangsa."

Sehingga laporan ini ditulis, Google masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi yang lengkap mengenai sebab-sebab khusus pemadaman 700 video tersebut dan penyekatan akaun NGO Palestin. Kejadian ini telah membuka kembali perdebatan lama tentang garis pemisah antara penyederhanaan kandungan, kebebasan bersuara, dan campur tangan politik dalam ruang digital global.