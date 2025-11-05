Pelajar Moscow Berkenalan dengan Bahasa dan Budaya Parsi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Melalui kerjasama Pejabat Perhubungan Budaya Republik Islam Iran di Rusia, sesi perkenalan pelajar dengan bahasa dan kesusasteraan Parsi khas untuk pelajar baharu telah diadakan di Bilik Iran, Institut Asia dan Afrika Universiti Negeri Moscow.

Dalam sesi yang dihadiri oleh pensyarah Kumpulan Penyelidikan Filologi Iran dan pelajar bahasa Parsi dari pelbagai bidang pengajian di Institut Asia dan Afrika Universiti Negeri Moscow itu, pelajar baharu berbincang dengan pengajar dan pakar muda mengenai prospek pembelajaran bahasa Parsi dan penggunaannya dalam pelbagai bidang profesional termasuk linguistik dan kesusasteraan, kajian antara budaya dan antara disiplin, penterjemahan dan seumpamanya.

Dalam perbincangan tersebut, tetamu jemputan dari Institut Linguistik, Institut Falsafah Akademi Sains Rusia, dan Universiti Dalam Talian Afghanistan telah menyampaikan ucapan kepada pelajar baharu dan membincangkan kepentingan mempelajari bahasa dan kesusasteraan secara serentak serta peranan utama bahasa Parsi dalam pembentukan tamadun Iran. Ini membolehkan para belia, selain bertukar pandangan mengenai pendidikan bahasa Iran, lebih menggambarkan prospek masa hadapan.

Vladimir Ivanov, Pengarah Kursi Pengajian Iran dan Bahasa Parsi di Institut Asia dan Afrika Universiti Negeri Moscow serta pengarang Kamus Parsi-Rusia, juga bercakap dalam sesi tersebut mengenai kaedah pengajaran bahasa Parsi di universiti itu, sumber yang digunakan, dan juga alat bantu pengajaran untuk pelajar.