Majlis Solidariti untuk Penduduk Afghanistan yang Terjejas oleh Gempa Bumi di Tehran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Majlis memperingati mangsa gempa bumi baru-baru ini di timur Afghanistan telah diadakan semalam, Selasa (13 Aban) oleh Yayasan Diplomasi Al-Quran di Pusat Budaya Bahman, Tehran.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mehdi Imanipour, Pengerusi Pertubuhan Kebudayaan dan Perhubungan Islam, dalam majlis itu berkata: "Hubungan Iran dan Afghanistan adalah lebih daripada hubungan jiran; kami berkongsi agama, budaya dan bahasa yang sama, dan kami bersama-sama dalam suka dan duka."

Beliau menambah dengan merujuk kepada usaha musuh untuk mencipta perpecahan: "Fobia Iran dan fobia Afghanistan adalah dua sisi duit syiling yang sama yang bertujuan untuk memutuskan hubungan umat Islam."

Hujjatul-Islam Jawad Nikbin, wakil Majlis Perundingan Islam, juga menekankan peranan Al-Quran dalam mewujudkan perpaduan dengan berkata: "Rakyat Afghanistan dengan ketabahan dan keimanan mereka adalah kebanggaan dunia Islam, dan kehadiran pendatang di Iran adalah simbol perpaduan Islam."

Pada akhir majlis, Ustaz Hamed Shakernejad, qari antarabangsa dan Pengerusi Yayasan Diplomasi Al-Quran, setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, menekankan keperluan untuk terus menyokong dan bersimpati dengan rakyat Afghanistan yang terjejas oleh gempa bumi.