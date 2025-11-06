Rusia Pertimbang Hantar Peluru Berpandu Strategik ke Venezuela

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut laporan, sokongan ketenteraan Rusia kepada Venezuela sudah pun signifikan dan kini bakal membuat lonjakan kualitatif. Penghantaran terkini termasuk sistem pertahanan udara canggih seperti Pantsir-S1 dan Buk-M2E, yang direka untuk mewujudkan perisai tangguh terhadap serangan udara.

Tambahan pula, maklumat risikan mencadangkan Rusia telah membekalkan sistem anti-pesawat S-300VM dan beribu-ribu sistem pertahanan udara mudah alih Igla-S (MANPADS).

Namun, pemindahan potensi sistem peluru berpandu Oreshnik mewakili eskalasi nyata daripada kemampuan pertahanan kepada kemampuan ofensif strategik. Dengan jarak dianggarkan menghampiri 5,500 kilometer, peluru berpandu dalam kelas ini yang ditempatkan di Venezuela boleh meletakkan sebahagian besar benua Amerika Syarikat, termasuk pusat ketenteraan dan politik utama, dalam lingkungan serangannya.

Pijakan Strategik di 'Belakang Rumah' Amerika

Penganalisis menyatakan bahawa mengendalikan sistem strategik kompleks sedemikian kemungkinan besar memerlukan personel Rusia di lapangan. Ini bukan sahaja akan memastikan keselamatan dan keberkesanan senjata, tetapi juga mewujudkan kehadiran strategik Rusia yang kekal di Amerika Selatan - matlamat geopolitik jangka panjang Moscow dan cabaran langsung kepada Doktrin Monroe.

Penyebaran berpotensi ini dilihat sebagai tindak balas "asimmetrik" paling berani Kremlin setakat ini terhadap sokongan Washington untuk Ukraine dan postur globalnya yang lebih luas. Dengan meletakkan aset yang mampu mengancam tanah air AS dari selatan, Rusia bertujuan untuk mewujudkan penangkis baru yang berkuasa dan memaksa Pentagon mengalihkan sumber ketenteraan.

Jika direalisasikan, langkah ini akan menandai salah satu peralihan paling signifikan dalam geopolitik Hemisfera Barat sejak beberapa dekad, mewujudkan konfrontasi langsung dan ketara antara aset ketenteraan Rusia dan Amerika jauh dari garisan depan di Eropah Timur.