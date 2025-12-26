Ulama Syiah Pakistan Dibebaskan Selepas Lapan Bulan Dalam Tahanan Arab Saudi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang ulama Syiah Pakistan terkemuka, Allama Ghulam Hasnain Wijdani, telah dibebaskan selepas lapan bulan ditahan di Arab Saudi, menurut para pemimpin agama di Pakistan.

Allama Wijdani, seorang sarjana Islam terhormat dari Gilgit-Baltistan dan Imam Juma di Quetta, telah ditahan oleh pihak berkuasa Arab Saudi awal tahun ini. Pembebasannya disahkan oleh Imam Juma Quetta, Allama Syed Hashim Mousavi, yang menyatakan bahawa Allama Wijdani kini telah dibebaskan.

Menurut maklumat yang ada, Allama Ghulam Hasnain Wijdani telah ditahan oleh pihak berkuasa Arab Saudi tanpa pertuduhan rasmi semasa dalam perjalanan pulang ke Pakistan setelah menunaikan Umrah. Sebab-sebab penahanannya tidak didedahkan secara rasmi.

Perkembangan ini telah disambut baik oleh kalangan agama di Pakistan, terutamanya di Gilgit-Baltistan dan Balochistan, di mana Allama Wijdani sangat dihormati atas kepimpinan agama dan komuniti beliau.