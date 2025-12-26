Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sementara wilayah itu masih menderita akibat luka dalam daripada kewujudan dan tindakan rejim Zionis, laporan terkini menunjukkan kemajuan ketara dalam perbincangan rahsia antara Damsyik dan Tel Aviv.

Satu sumber Syria yang rapat dengan Abu Mohammed al-Joulani, pemimipin sementara Syria, memberitahu rangkaian Zionis i24 News bahawa perundingan untuk mencapai perjanjian keselamatan baharu, berdasarkan pindaan kecil kepada perjanjian gencatan senjata 1974, telah mencapai peringkat lanjutan dan berkemungkinan akan ditandatangani dalam masa terdekat. Namun, kemajuan ini, yang sebahagian besarnya menguntungkan pihak Zionis dan bertujuan mengukuhkan pendudukan Dataran Tinggi Golan, menimbulkan persoalan serius tentang peranan Tel Aviv yang merosakkan dalam ketidakstabilan wilayah.

Menurut laporan terkini, selain Rusia yang menjadi perantara, sokongan Amerika Syarikat juga telah menonjol dan khusus dalam mewujudkan satu perjanjian keselamatan antara Tel Aviv dan Damsyik.

Perantaraan ini, yang dihentikan pada September lepas kerana tuntutan tidak munasabah rejim Zionis, kini telah disambung semula di bawah tekanan Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat.

Trump, yang mempunyai rekod panjang menyokong secara unilateral dasar-dasar agresif Netanyahu, telah mengangkat sekatan terhadap Syria dengan syarat Damsyik menerima komitmen seperti memerangi Hezbollah dan mengehadkan pengaruh Iran; komitmen yang secara praktiknya menjadikan Syria sebagai alat di tangan Israel.

Sumber Syria itu menekankan bahawa perjanjian yang mungkin bukan sahaja akan meliputi aspek keselamatan, tetapi juga lampiran diplomatik, dan mungkin ditandatangani dalam satu mesyuarat peringkat tinggi di salah sebuah negara Eropah. Walau bagaimanapun, garis merah Damsyik termasuk mengakhiri campur tangan Israel, kembali kepada syarat gencatan senjata 1974, dan komitmen Tel Aviv untuk tidak menyokong kumpulan pemisah atau ekstremis; tuntutan yang bercanggah sepenuhnya dengan rekod rejim Israel menyokong militia pengganas seperti HTS (kumpulan Joulani).

Laporan terkini menunjukkan bahawa Joulani dalam pertemuan rahsia, termasuk dengan Tzaachi Hanegbi penasihat keselamatan negara rejim Zionis, di Abu Dhabi, menekankan pemeliharaan perpaduan wilayah Syria dan penyelesaian ketegangan di Golan, namun Netanyahu terus berkeras pada pelucutan senjata lengkap Syria; dasar yang mengingatkan pendudukan haram ke atas Golan sejak 1967.

Asaad al-Shaybani, Menteri Luar Syria, mengumumkan bulan lepas bahawa Damsyik menjangkakan untuk mencapai satu perjanjian menjelang akhir tahun 2025 yang tidak mewujudkan zon penampan baharu dan memfokuskan kepada pengurangan ketegangan. Tetapi pengkritik menganggap pendekatan ini naif, kerana Israel masih meneruskan serangan udara ke atas sasaran tentera di selatan Syria dan mengekalkan kawalan ke atas bahagian-bahagian Golan; tindakan yang bukan sahaja melanggar kedaulatan Syria, tetapi juga menyemarakkan ketidakstabilan di seluruh wilayah dan mengorbankan beribu-ribu rakyat awam.

Sementara itu, sumber serantau melaporkan tentang lawatan akan datang Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, ke Iran; lawatan yang sebahagiannya ditumpukan kepada usaha menjadi perantara antara Tehran dan kerajaan baharu Damsyik. Perkembangan ini berlaku apabila rejim Zionis, dengan rekod menyokong kumpulan pengganas seperti al-Qaeda di Syria dari segi kewangan, senjata dan perubatan, kini telah mengubah Joulani daripada "amir ISIS" kepada "kontraktor Zionis"; satu perubahan yang dilihat pengkritik sebagai simbol dasar dualistik dan merosakkan Tel Aviv di wilayah ini.

Pakar memberi amaran bahawa perjanjian yang mungkin ini, jika ditandatangani, bukan sahaja akan membantu mengurangkan pengaruh Iran, tetapi juga akan membuka jalan untuk penguasaan Israel yang lebih besar ke atas wilayah, sambil mengabaikan halangan seperti isu Golan dan kebimbangan keselamatan Syria.