Jihad Islami: Pelucutan Senjata Muqawwamah Tidak Akan Terjadi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Haytham Abu Al-Ghazlan," seorang pegawai kanan Pergerakan Jihad Islami Palestin, dalam kenyataannya menyatakan bahawa tiada kuasa yang boleh datang ke Genting Gaza dengan tujuan melucutkan senjata Muqawwamah, dan menegaskan: "Pelucutan senjata Muqawwamah tidak akan berlaku."

Abu Al-Ghazlan dalam temu bual dengan rangkaian televisyen Yaman, Al-Masirah, berkata: "Perlawanan mempunyai pandangan yang jelas tentang ketidakmungkinan pelucutan senjata mereka sendiri, dan pihak Amerika memahami perkara ini."

Beliau menegaskan: "Tiada siapa yang boleh mengabaikan kehadiran perlawanan Palestin di Genting Gaza, dan perlawanan memberikan kepentingan kepada kejayaan perjanjian."

Seorang anggota kanan Pergerakan Hamas sebelum ini, dengan menekankan penentangan tegas terhadap sebarang bentuk perwalian asing, menjelaskan: "Kami tidak menerima pelucutan senjata perlawanan dan tidak akan membenarkan sebarang campur tangan asing dalam hal ehwal dalaman Palestin."