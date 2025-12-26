Araghchi: Musuh-musuh Iran Cuba Menampung Kerugian Ketenteraan Dengan Peperangan Ekonomi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menteri Luar Abbas Araghchi menegaskan bahawa musuh-musuh Iran telah mengalihkan taktik tekanan mereka ke arah perang ekonomi setelah gagal mencapai objekti mereka melalui cara ketenteraan, dengan menyasar kehidupan rakyat Iran biasa.

Berucap di satu majlis di bandar Isfahan, Iran tengah pada Khamis, ketua diplomat itu menyatakan bahawa pihak musuh beralih kepada sekatan dan tekanan ekonomi sebaik mereka menyedari rakyat Iran berdiri teguh.

"Pada pandangan saya, sebaik musuh menyedari bahawa rakyat Iran berdiri teguh, mereka kini menyasar kehidupan rakyat," kata Araghchi. "Mereka ingin mendapatkan melalui perang ekonomi dan sekatan apa yang mereka gagal capai melalui perang ketenteraan."

Araghchi merujuk kepada hari-hari awal perang Israel-Amerika yang tidak dicetuskan dan haram ke atas Republik Islam pada bulan Jun, dengan menyatakan bahawa, selagi rakyat Iran berdiri teguh, mesej telah dihantar pada awalnya lagi mendesak rundingan bagi menamatkan perang.

"Pada hari-hari awal perang 12 hari itu, mereka menghantar mesej berkata, 'Mari berunding agar kita dapat mengakhiri perang,'" kata Araghchi.

Araghchi menyatakan bahawa perkembangan pencerobohan tersebut membawa kepada perubahan nada oleh Amerika Syarikat, termasuk di media sosial.

"Sepanjang perang 12 hari itu, catatan presiden AS di X (dahulunya Twitter) beralih daripada menyerah tanpa syarat kepada menyeru gencatan senjata," jelasnya.

Menteri luar itu menambah bahawa Iran, dipandu oleh kepimpinan negara, memilih jalan perlawanan sepanjang pencerobohan tersebut.

"Dengan kebijaksanaan Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, kami memilih perlawanan," kata Araghchi. "Perkara tersebut mencapai tahap di mana, pada hari kedua belas, Amerika menghantar mesej menyatakan bahawa rejim Zionis akan menghentikan operasi mulai jam empat pagi, dan meminta kami juga berhenti [membalas]."

Araghchi, dalam masa yang sama, menggambarkan perlawanan sebagai tunjang utama Revolusi Islam Iran.

"Garis pemikiran terpenting yang terdapat dalam Revolusi Islam adalah wacana perlawanan," katanya, sambil menambah bahawa pendekatan ini dipelajari daripada ajaran pengasas Republik Islam, Ayatollah Khomeini, dan diteruskan di bawah panduan Ayatollah Khamenei.

Araghchi mengenal pasti perlawanan sebagai kunci kepada kejayaan Iran menghadapi tekanan dan krisis.

"Rahsia kemenangan Revolusi dan rahsia kemenangan rakyat Iran sentiasa, dan kekal, perlawanan," tegasnya. "Dalam keadaan dan krisis paling sukar, bangsa yang menang adalah bangsa yang melawan dan tidak meninggalkan prinsip serta maruahnya."

Semangat perlawanan telah lama mendefinisikan rakyat Iran dan terus berbuat demikian hingga hari ini, kata Araghchi.