Penggali Kubur Palestin Yang Menanam Ribuan Nyawa Di Tengah Kehilangannya Sendiri

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Di bumi Gaza yang hancur lebur, di mana udara dipenuhi debu dan kedukaan, seorang lelaki telah menjadi tiang kemuliaan terakhir yang penuh khidmat. Youssef Abu Hatab, seorang penggali kubur Palestin berusia 65 tahun, terus menjalankan tugas sucinya mengebumikan mangsa yang tidak terkira banyaknya dalam serangan Israel, suatu tugas yang dilakukannya sejak konflik bermula, walaupun setelah mengalami kehilangan peribadi yang paling mendalam.

Kisah Abu Hatab adalah gabungan antara kehilangan yang sukar dibayangkan dengan keteguhan hati yang tidak berbelah bahagi. Walaupun beliau telah mengistirahatkan ribuan rakyat Gaza sepertinya, perang juga telah meragut keluarganya secara langsung—beliau kehilangan anak lelaki dan saudara-saudara lelakinya sendiri akibat keganasan itu. Namun, di tengah kesakitan peribadi ini, beliau kembali setiap hari kepada kerja suram yang penting ini, satu tugas yang hanya sedikit mampu tanggung.

Kerjanya adalah kerja wira. Beliau berkerja berjam-jam lamanya di tengah-tengah kemusnahan yang meluas, sering kali di dalam dan sekitar kubur besar yang terpaksa digunakan akibat skala korban yang dahsyat dan keruntuhan sistem pengebumian formal. Ritual tradisi perkabungan telah hancur oleh keadaan kecemasan; fokus telah beralih kepada keperluan asas yang bermaruah untuk mencegah wabak penyakit dan memberikan sedikit bentuk penutup bagi mereka yang berduka.

Sebagai bukti nyata tentang skala tragedi ini, Abu Hatab sendiri menganggarkan bahawa beliau secara peribadi telah mengebumikan mayat lebih daripada 18,000 rakyat Palestin sejak konflik bermula. Angka yang mengejutkan ini bukan sekadar statistik; ia mewakili ribuan tindakan individu penjagaan yang dilakukan di sebuah landskap kehancuran, satu bentuk penentangan senyap terhadap kekacauan peperangan yang melucutkan maruah kemanusiaan.

Kerja berterusannya, walaupun beliau meratapi keluarganya sendiri, merupakan simbol ketabahan dan daya tahan kolektif rakyat Palestin yang ampuh. Ini dilakukan di hadapan apa yang digambarkan oleh banyak badan dan pemerhati antarabangsa sebagai kempen genosid. Abu Hatab lebih daripada sekadar penggali kubur; beliau adalah penjaga ingatan, memastikan yang mati tidak dilupakan dalam runtuhan, dan menjadi saksi kepada kos kemanusiaan ini dengan setiap cangkulan tanah.