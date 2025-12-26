Amaran Penganalisis Antarabangsa Berkenaan Usaha Zionis Membentuk Pakatan dengan Greece dan Cyprus: Pelanggaran Hak Antarabangsa

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pakar undang-undang telah memberi amaran mengenai usaha baharu kerajaan Greece untuk mengukuhkan hubungan dengan Israel, dan menilai pendekatan ini sebagai satu tindakan yang membawa risiko pelanggaran hak antarabangsa. Amaran ini dikemukakan selepas mesyuarat tiga hala pada hari Isnin di Baitulmaqdis di wilayah yang diduduki; satu mesyuarat yang dihadiri oleh "Benjamin Netanyahu", Perdana Menteri rejim Israel, "Kyriakos Mitsotakis", Perdana Menteri Greece, dan "Nikos Christodoulides", pemimpin pentadbiran Greek Cyprus.

Dalam mesyuarat ini, yang menurut pemerhati lebih memfokuskan kepada kerjasama pertahanan, Netanyahu, yang menghadapi peningkatan pengasingan di peringkat antarabangsa, cuba mengukuhkan hubungannya dengan Athens. Sesetengah penganalisis berkata kehadiran Mitsotakis dalam pertemuan ini meletakkan beliau berhadapan dengan penilaian sejarah dan moral.

Mitsotakis merupakan pemimpin Eropah pertama yang menemui Netanyahu pada April lalu selepas Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) mengeluarkan waran tangkap untuk Netanyahu atas tuduhan jenayah perang di Gaza. Pakar memberi amaran bahawa penekanan Perdana Menteri Greece dalam menggambarkan Israel sebagai sebuah "negara demokratik" yang kononnya tidak dapat mengubah beban undang-undang tuduhan yang dikemukakan terhadap rejim ini.

Sehubungan dengan itu, "Heidi Matthews", profesor undang-undang di Sekolah "Osgoode Hall", Universiti York, Kanada, menegaskan bahawa kehadiran Athens dalam mesyuarat ini menunjukkan kesediaan Greece untuk mengejar kepentingan wilayahnya "dengan mengorbankan kewajipan antarabangsa". Beliau merujuk kepada pemindahan kargo ketenteraan melalui perairan wilayah Greece dan menjelaskan bahawa negara ini mempunyai "rekod penyertaan dalam operasi Israel di Gaza" dengan memudahkan penghantaran senjata dan peralatan dwi-guna.

Matthews juga menyebut cabaran undang-undang yang dikemukakan oleh peguam Greece terhadap kerajaan negara mereka minggu ini; cabaran berkaitan dengan rancangan memindahkan lebih 1,600 tan bahan letupan buatan Amerika ke destinasi Israel oleh kapal "Ocean Gladiator" dari pelabuhan "Heraklion" di pulau "Crete". Beliau berkata tindakan ini boleh bercanggah dengan perjanjian perdagangan senjata.

Beliau juga, dengan merujuk kepada Resolusi 2803 Majlis Keselamatan PBB dan rancangan 20 perkara yang dikenali sebagai "Rancangan Damai Trump untuk Gaza", menjelaskan bahawa kedua-dua dokumen ini menghadapi kritikan meluas kerana bercanggah dengan prinsip asas hak antarabangsa termasuk "hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestin". Matthews menegaskan bahawa walaupun dengan pengumuman gencatan senjata, status undang-undang pendudukan Palestin tidak berubah dan negara-negara lain tidak berhak mengambil tindakan yang dianggap sebagai pengiktirafan terhadap keadaan haram ini.

Di sisi lain, "Neve Gordon", profesor berketurunan Israel di Universiti "Queen Mary London", berkata bahawa pertemuan Mitsotakis dengan Netanyahu berlaku sedangkan Perdana Menteri rejim Israel sedang disiasat oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa dan pemimpin global "sepatutnya mengejar proses undang-undang dan bukannya meraikan". Menurut beliau, Perdana Menteri Greece dengan pertemuan ini "berada dalam kedudukan yang boleh dianggap sebagai bersubahat dalam pelanggaran hak antarabangsa".

"Gentian Zyberi", pakar undang-undang antarabangsa di Pusat Hak Asasi Manusia, Universiti Oslo, juga menyatakan bahawa satu-satunya harapan masyarakat antarabangsa terhadap pemimpin negara lain yang melawat Israel adalah "permintaan agar rejim ini mematuhi kewajipan hak antarabangsa"; termasuk mematuhi gencatan senjata, menyediakan bantuan kemanusiaan, menghentikan pembinaan penempatan haram dan menamatkan penjajahan, seperti yang diminta oleh Perhimpunan Agung PBB tahun lalu.