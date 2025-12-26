Serangan Udara Tentera Rejim Zionis ke Kawasan di Timur dan Selatan Lubnan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tentera Israel dalam satu kenyataan rasmi mengisytiharkan: "Pada masa ini, kami sedang mengebom dan menyerang sasaran serta kedudukan milikan Pergerakan Hezbollah di wilayah Lubnan."

Menurut Al Jazeera, tentera Israel mendakwa telah mengebom sebuah kompleks latihan dan pemulihan milik Unit Radwan yang bernaung di bawah Hezbollah, serta beberapa depot senjata kumpulan tersebut.

Al Jazeera menambah: Kawasan Al-Hirmil dan Beqaa telah disasarkan beberapa kali sepanjang hari-hari kebelakangan ini.

Seorang wartawan "Al-Nashrah" di selatan Lubnan juga melaporkan: Pesawat pejuang tentera Israel telah melancarkan satu siri serangan udara yang meluas ke kawasan "Bassalia" di sekitar petempatan "Jbaa" di daerah Jezzine.

Sumber ini menambah: Pesawat pejuang Israel sedang terbang di kawasan pergunungan Hasiya, Al-Arqoub, dan Ladang Shebaa yang diduduki, dan telah mensasarkan beberapa titik di kawasan ini.

Ini berlaku sementara skop penerbangan ketenteraan ini telah meluas hingga ke bukit "Radar" yang menghadap Shebaa, kawasan Beqaa timur dan barat, serta kawasan Aqlim al-Tuffah.

Israel mendakwa mensasarkan pusat latihan Hezbollah, tetapi pihak berkuasa Lubnan telah menolak dakwaan ini.