Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sumber berita Syria pada Jumaat ini melaporkan berlakunya satu letupan di dalam Masjid Imam Ali (a.s.) di kejiranan "Wadi al-Zahab" di wilayah Homs, Syria.

Agensi berita rasmi SANA, yang berada di bawah kawalan pemerintahan Joulani, melaporkan dari sumber perubatan bahawa 5 orang telah syahid dan 21 cedera dalam letupan di sebuah masjid di kejiranan Wadi al-Zahab di Homs.

Seorang sumber keselamatan memberitahu SANA mengenai perkara ini: "Siasatan awal menunjukkan bahawa letupan di Masjid Imam Ali (a.s.) di kejiranan Wadi al-Zahab, Homs, adalah disebabkan oleh bom yang diletakkan di dalam masjid tersebut."

Al-Ikhbariyah al-Suriyah juga melaporkan bahawa letupan ini berlaku di sebuah masjid di kejiranan Wadi al-Zahab, Homs, akibat bom yang diletakkan di satu sudut masjid yang penuh dengan jemaah.

Ahmad al-Shar', yang menggelarkan dirinya sebagai presiden peralihan Syria, walaupun setelah setahun berkuasa di Syria berjaya meningkatkan imejnya di pentas antarabangsa disebabkan sokongan penuh Amerika Syarikat dan negara-negara Barat lain serta sekutu serantau mereka, serta membebaskan diri dari beban sekatan, namun dia tidak pernah berjaya mengurus keadaan dalaman Syria. Negara tersebut terus bergelut dengan pertikaian mazhab.