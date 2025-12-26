Pezeshkian: Kewibawaan Negara Hari Ini Datang daripada Pengorbanan Para Syahid

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pada malam kelahiran Nabi Isa al-Masih (a.s.), Dr. Masoud Pezeshkian telah mengadakan lawatan dan perbincangan dengan keluarga syahid mulia Razmik Khachatourian, salah seorang syahid terhormat masyarakat Kristian Iran, dengan kehadirannya di kediaman keluarga tersebut.

Dalam lawatan mesra yang diadakan dengan tujuan memuliakan martabat agung para syahid, serta menghormati kesabaran, pengorbanan dan ketabahan keluarga mereka yang terhormat, serta mengucapkan tahniah atas kelahiran Nabi Isa (a.s.) dan Tahun Baru Masihi, Presiden telah mengingati memori syahid berharga ini dan peranan unik semua kaum dan agama samawi dalam mempertahankan kemerdekaan, maruah dan kedaulatan wilayah Republik Islam Iran. Beliau menyatakan bahawa kehadiran dan pengorbanan para syahid Kristian dalam Perang Pertahanan Suci merupakan manifestasi jelas perpaduan nasional dan simpati mendalam rakyat Iran.

Presiden juga, dengan memuji kesabaran dan ketabahan keluarga Syahid Khachatourian, menyatakan bahawa kemuliaan dan kewibawaan negara hari ini berpunca daripada pengorbanan para syahid dan ketabahan keluarga mereka yang mulia. Beliau menekankan bahawa menghargai insan-insan tercinta ini merupakan kewajipan berterusan bagi para pemimpin sistem, dan mengungkapkan harapan agar kita tidak mengecewakan para syahid.

Dalam lawatan ini, keluarga Syahid Razmik Khachatourian serta Encik Ara Shaverdian, wakil masyarakat Kristian di Parlimen Islam, dengan berterima kasih atas kehadiran dan perhatian Presiden, menekankan komitmen mereka terhadap cita-cita Revolusi Islam dan kesinambungan perjuangan para syahid dalam perkhidmatan kepada Iran tercinta.