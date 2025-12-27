Wartawan Palestin Menghadapi Sasaran Maut pada 2025

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Data pemantauan dan dokumentasi yang dikumpulkan oleh Jawatankuasa Kebebasan Kesatuan Wartawan Palestin, dari 7 Oktober 2023 hingga akhir 2025, mendedahkan corak sasaran maut yang sistematik dan semakin meningkat terhadap wartawan Palestin. Trend ini mencapai kemuncaknya pada 2025, menandakan peralihan daripada pelanggaran berselerak kepada dasar yang konsisten untuk mendiamkan akhbar melalui pembunuhan, kecederaan, dan kecacatan kekal.

Data menunjukkan bahawa menjelang akhir November 2025, bilangan wartawan yang cedera telah mencecah 76 orang, satu tanda berbahaya daripada peningkatan dasar penyasaran. Wartawan tidak lagi dianggap sebagai "sasaran potensi" tetapi telah menjadi mangsa yang disahkan dan kerap.

Dalam laporannya, Jawatankuasa Kebebasan menyatakan bahawa sepanjang 2025, pendudukan Israel telah beralih daripada menyekat kerja kewartawanan kepada dasar "meneutralkan" akhbar melalui kekuatan maut. Matlamat dasar ini adalah untuk mendiamkan saksi, menghalang pendokumentasian jenayah, dan menindas naratif Palestin di lapangan.

Jawatankuasa menekankan bahawa 2025 mewakili kemuncak sasaran maut terhadap wartawan di Palestin. Ia digambarkan sebagai tahun serangan beramai-ramai yang berulang, terutamanya di khemah, hospital, dan perhimpunan akhbar. Serangan maut dan melumpuhkan tertumpu pada kepala, leher, dada, dan abdomen, mengakibatkan kehilangan anggota badan, buta, dan kecacatan kekal. Sumber bahaya berkait rapat, termasuk tentera pendudukan, peneroka, dron, dan tembakan artileri.