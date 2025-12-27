Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Knesset rejim Israel telah memberikan kuasa kepada kabinet untuk menutup rangkaian televisyen asing di Wilayah Pendudukan untuk dua tahun akan datang, walaupun dalam masa aman dan tanpa perintah mahkamah.

Knesset melanjutkan kuasa yang membenarkan kabinet menutup rangkaian TV asing yang beroperasi di Wilayah Pendudukan. Undang-undang ini, yang diluluskan dalam undian parlimen lewat malam dengan 22 undi menyokong dan 10 menentang, memperbaharui kuasa sementara kabinet untuk mengambil tindakan sedemikian.

Undang-undang ini pada asalnya diluluskan semasa Perang Gaza untuk menutup outlet media yang dianggap sebagai ancaman kepada keselamatan negara. Ia membenarkan kabinet menggantung aktiviti outlet media asing dalam tempoh dua tahun akan datang, walaupun dalam masa aman dan tanpa perintah mahkamah.

Di bawah kerangka ini, kabinet juga boleh menutup pejabat media, merampas peralatan penyiaran, dan menyekat akses ke laman web. Selain itu, undang-undang ini memberikan kuasa kepada menteri perang Israel untuk mengambil langkah-langkah di Tebing Barat yang diduduki bagi mencegah siaran satelit.

Kuasa ini, yang pada mulanya dikenali sebagai "Undang-undang Al Jazeera," telah digunakan untuk menutup pejabat rangkaian Qatar itu dan menyekat siarannya pada Mei 2024. Al Jazeera akhirnya terpaksa menutup pejabatnya di Ramallah pada September 2024. Israel mendakwa rangkaian tersebut berat sebelah, mempunyai kecenderungan anti-Israel, dan menyokong Hamas dalam liputan beritanya.

Sebenarnya, sasaran utama undang-undang ini adalah outlet media yang mengkritik dasar Israel atau melaporkan jenayah rejim itu terhadap rakyat Palestin. Kelulusan undang-undang untuk menyekat aktiviti media asing di Knesset mencerminkan ketakutan rejim Zionis terhadap media yang bebas dan merdeka.

Tindakan ini boleh dilihat sebagai sebahagian daripada dasar kawalan maklumat yang ketat dan penindasan naratif yang berbeza pendapat, yang semakin mempersoalkan legitimasi rejim itu di peringkat global. Matlamat utama rejim Zionis adalah untuk menggunakan undang-undang ini untuk hanya menonjolkan naratif rasminya mengenai perkembangan dan peperangan serantau di media, sambil menghalang penyebaran pandangan yang bertentangan.

Knesset, selaras dengan kabinet, menganggap outlet media sebagai ancaman kepada keselamatan negara.

Dengan menyekat media asing, rejim Zionis berusaha untuk menghalang pembentukan gambaran sebenar tentang situasi di Palestin dan jenayahnya daripada sampai kepada pendapat awam global. Undang-undang ini menunjukkan bahawa Israel memandang media bukan sebagai alat maklumat, tetapi sebagai ancaman kepada kewujudannya. Sebenarnya, media bebas, dengan mendedahkan realiti di lapangan, mewakili cabaran terbesar kepada propaganda dan naratif palsu Israel.

Realitinya, rejim Zionis menganggap kebenaran sebagai salah satu musuh paling berbahaya, kerana ia mendedahkan sepenuhnya jenayahnya. Selama bertahun-tahun, ia telah menggunakan pelbagai kaedah untuk menangani ancaman ini, terutamanya dengan menyerang outlet media yang tidak selari dengan naratif rasminya dan menyekat operasi mereka di kawasan di bawah kawalannya.

Keputusan untuk menutup Al Jazeera dan menghalang wartawan asing memasuki Genting Gaza adalah contoh jelas dasar ini dan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan kebebasan bersuara. Tindakan ini bukan sahaja mendedahkan dakwaan palsu Israel sebagai rejim demokratik di rantau ini, tetapi juga meletakkannya sebagai musuh nombor satu media bebas di seluruh dunia.