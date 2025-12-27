Wartawan dan Ibunya Antara 25 Mayat Palestin Dikeluarkan dari Runtuhan di Gaza yang Musnah Perang

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pasukan Pertahanan Awam Gaza mengeluarkan mayat 25 rakyat Palestin, termasuk seorang wartawan wanita, dari runtuhan di selatan Gaza pada Khamis selepas perang Israel ke atas wilayah tersebut.

Dalam satu kenyataan, agensi itu menyatakan bahawa pasukannya mengeluarkan mayat-mayat tersebut daripada reruntuhan sebuah rumah keluarga di bandar Khan Younis. Mangsa terbunuh dalam serangan Israel pada Januari 2024.

Antara mangsa adalah wartawan Palestin Heba Al-Abadla dan ibunya, menurut kenyataan tersebut.

Operasi carian dijalankan dengan peralatan mudah dan primitif serta beberapa jentera berat yang usang akibat sekatan berterusan Israel ke atas wilayah itu, kata pertubuhan tersebut.

Israel enggan membawa masuk jentera berat dan peralatan untuk mengeluarkan bertan-tan runtuhan walaupun terdapat perjanjian gencatan senjata yang berkuat kuasa pada 10 Oktober, menyukarkan usaha mengeluarkan mayat rakyat Palestin yang tertimbus di bawahnya.

Keluarga Palestin cuba mengenal pasti ahli keluarga mereka di antara mayat-mayat melalui tanda-tanda istimewa yang masih tinggal pada badan atau pakaian disebabkan kekurangan peralatan perubatan khusus.

Pihak berkuasa Gaza telah menuduh Israel berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata selepas perang yang telah membunuh lebih 71,000 orang, kebanyakan wanita dan kanak-kanak, dan mencederakan lebih 171,000 yang lain sejak Oktober 2023.