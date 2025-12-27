  1. Home
Jenazah Syahid Serangan Pengganas Diusung di Masjid Jamek Imam Ali(AS) Syria

27 Disember 2025 - 14:41
News ID: 1766612
Upacara mengusung jenazah syahid serangan pengganas telah diadakan di Masjid Jamek Imam Ali(AS) di Wadi al-Zahab, Homs, Syria.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Jenazah syahid serangan pengganas di Masjid Jamek Imam Ali (AS) di Wadi al-Zahab, Homs, Syria telah diusung.

Semalam, letupan bom di Masjid Imam Ali bin Abi Talib(AS) di bandar Homs, Syria semasa solat Jumaat sedang diadakan mengakibatkan puluhan jemaah syahid dan cedera.

Tokoh-tokoh agama dan politik serta beberapa negara termasuk Iran, Iraq, Yaman, dan kumpulan-kumpulan politik dan agama seperti Ansarullah mengeluarkan kenyataan mengutuk serangan pengganas ke atas jemaah di Masjid Imam Ali bin Abi Talib(AS) di kawasan Wadi al-Zahab, bandar Homs, Syria.

