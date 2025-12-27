Muslim di England Beri Makanan Panas kepada Golongan Kurang Bernasib Baik Semasa Cuti Krismas

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sebuah kumpulan masyarakat di Bristol telah menghabiskan hari Krismas buat kali kesepuluh berturut-turut bersama orang yang tidak mempunyai rumah dan individu yang kesepian, menggantikan sambutan biasa. Mereka mempamerkan nilai-nilai perpaduan sosial dan kemanusiaan Islam dengan mengedarkan makanan panas, minuman, berbual serta memberikan sokongan insani. Program ini dianjurkan oleh kumpulan sosial "Muslims4Bristol" yang bertujuan untuk memberi perhatian kepada individu yang sering dilupakan dalam masyarakat.

Inisiatif amal ini, dikenali sebagai hari "Share and Care/Kongsi dan Peduli", telah diasaskan pada tahun 2015 oleh Mohammed Elsharif, seorang aktivis sosial Muslim. Setiap tahun, keluarga dan sukarelawan Muslim mengambil bahagian. Beliau berkata, pada hari ini, umat Islam berdiri bersama mereka yang menghabiskan hari ini dalam kesunyian, dan bukannya mengasingkan orang lain.

Menurut laporan yang dikeluarkan, keluarga Muslim menyediakan makanan panas di rumah mereka, dan kemudian sukarelawan mengedarkannya di sekitar bandar Bristol kepada orang yang tidak mempunyai rumah. Dalam program tahun ini, tiga keluarga menyediakan kira-kira 150 hidangan makanan panas dan 12 sukarelawan Muslim hadir pada hari Krismas untuk mengedarkan makanan dan menemani mereka yang memerlukan.

Nagat Hussien, salah seorang sukarelawan veteran, menambah bahawa penglibatan ini adalah peluang untuk bersyukur dengan apa yang dimiliki dan menyaksikan realiti kehidupan suhar golongan kurang bernasib baik.

Seorang sukarelawan lain, Muna Talha, menekankan kepentingan hubungan manusia dan percakapan. Beliau berkata kehadiran umat Islam bersama individu yang dilupakan pada hari ini adalah tanda kasih sayang dan perpaduan kemanusiaan. Beliau menjelaskan bahawa matlamatnya bukan sekadar mengedarkan makanan, tetapi juga untuk berbual, memberi perhatian dan mewujudkan rasa bernilai kepada individu yang kesepian.

Penganjur menyatakan bahawa pengalaman ini membuktikan setiap tahun bahawa Muslim Britain tidak hanya terhad kepada hal ehwal dalam komuniti mereka sendiri, tetapi berkhidmat kepada masyarakat yang lebih luas, melangkaui sempadan agama dan budaya. Menurut mereka, walaupun Krismas bukan perayaan Islam, ia adalah peluang untuk perpaduan dan bantuan.

Ini adalah tahun kesepuluh pelaksanaan inisiatif ini, dan menurut penganjurnya, mesej utamanya tetap sama: kebaikan hati dan tanggungjawab sosial tidak sepatutnya bersifat sementara, dan tiada sesiapa yang patut merasa dilupakan pada hari ketika semua orang berkumpul bersama keluarga.