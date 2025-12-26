Berlawanan Dakwaan Taliban, PBB Laporkan Peningkatan Aktiviti ISIS di Afghanistan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam penilaian keselamatan terkini mereka, PBB mengumumkan bahawa ISIS-Khorasan (ISIS-K), bertentangan dengan tuntutan Taliban, tidak hanya tidak ditekan, malah telah mengembangkan aktivitinya ke bandar-bandar utama Afghanistan dengan menukar taktik dan menarik anggota baharu.

Menurut laporan PBB yang diterbitkan semalam, 3 Januari, kumpulan ISIS-K, selepas gagal merampas kawasan timur Afghanistan dalam beberapa tahun kebelakangan, telah mengubah strateginya daripada peperangan lapangan kepada operasi bandar.

Laporan itu menyatakan bahawa ISIS-K dalam beberapa bulan kebelakangan ini telah menubuhkan rumah pasukan sulit di bandar-bandar seperti Kabul dan Mazar-i-Sharif di Afghanistan, dan telah mengembangkan skop aktivitinya ke pusat-pusat bandar.

PBB menyatakan bahawa kumpulan ini telah melancarkan kira-kira 300 serangan di Afghanistan dalam tempoh tiga tahun lalu, yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 800 kematian. Jumlah anggota ISIS-K dianggarkan sekitar dua ribu orang, dan menurut badan itu, kumpulan ini sedang berkembang dengan pantas dan meluas terutamanya di wilayah timur dan utara Afghanistan.

Sementara itu, Pakistan telah mengumumkan penangkapan Sultan Aziz Azzam, jurucakap ISIS-K. Walau bagaimanapun, beberapa penganalisis telah memberi amaran mengenai akibat serantau daripada kegiatan ISIS dan peranan pemain serantau.