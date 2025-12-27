Di Sebalik Tabir Gencatan 12 Hari, Tekanan Strategik Berat ke atas Keupayaan Pertahanan Peluru Berpandu AS

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Laporan media Ibrani Globes menunjukkan bahawa perang baru-baru ini terhadap Iran, bertentangan dengan penampilan luaran, telah meletakkan tekanan strategik yang berat ke atas keupayaan pertahanan peluru berpandu Amerika Syarikat.

Berdasarkan anggaran pusat kajian dan media pakar ketenteraan, Amerika Syarikat telah melancarkan kira-kira 100 hingga 250 pemintas THAAD semasa perang 12 hari; satu angka yang bersamaan dengan 15 hingga 20 peratus daripada jumlah pemintas yang sedia ada di dunia.

Penggunaan berat ini telah mengurangkan stok operasi Amerika Syarikat dengan ketara, dan jurang antara pembelian dan penghantaran pemintas baru—sebahagiannya tidak akan dihantar sehingga tahun 2027—telah menempatkan Washington dalam krisis pertahanan tersembunyi; sedemikian rupa sehingga, menurut penilaian CSIS, selepas perang, hanya kira-kira 96 pemintas yang tinggal untuk melengkapkan dua bateri THAAD.