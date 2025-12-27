Balas Kebencian dengan Kebaikan, Masjid di Britain Sambut Hangat Bapa dan Anak Autisme

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Satu inisiatif menarik yang diberi nama "Cake not Hate" (Kek Bukan Kebencian), diperkenalkan oleh seorang bapa Inggeris dan anak lelakinya yang berusia 12 tahun, telah berjaya menarik perhatian orang ramai di Britain. Projek yang bertujuan menentang Islamofobia dan penyebaran kebencian oleh kumpulan sayap kanan melampau ini dilaksanakan melalui pengedaran kek dan pastri di masjid serta pusat-pusat agama. Gerakan ini bermula dari bandar Peterborough di timur England dan kini telah sampai ke bandar-bandar lain di negara ini.

Dan Harris dan anaknya, Josh Harris yang menghidap autisme dan berkomunikasi secara bukan lisan, menghabiskan masa setiap minggu untuk membakar kek dan mengedarkannya di masjid. Mereka menyiarkan rakaman video dan laporan ringkas tentang lawatan ini di media sosial dan menyatakan matlamat mereka sebagai "menentang kebencian dengan kebaikan."

Aktiviti ini bermula selepas jemaah di sebuah masjid di Peterborough diganggu secara lisan oleh seorang penyerang semasa solat subuh, dan polis mendakwanya atas kesalahan penghinaan agama. Kejadian ini mendorong Dan Harris untuk hadir di masjid dan menunjukkan solidariti, membuktikan bahawa kumpulan penyebar kebencian tidak mewakili majoriti masyarakat Britain.

Walaupun mendapat sambutan hangat daripada umat Islam dan komuniti agama lain, keluarga ini telah menerima ugutan dan penghinaan daripada kumpulan sayap kanan melampau di media sosial. Dan Harris berkata, sejak hari pertama aktivitinya disiarkan, terdapat percubaan untuk mencari tempat kerjanya dan ugutan langsung terhadapnya dan anaknya.

Sebaliknya, masjid dan pusat-pusat agama di London (ibu kota Britain), Birmingham, Luton, Leicester, Cambridge dan bandar-bandar lain telah menyambut bapa dan anak ini, dan ramai antara mereka telah melihat Josh mengedarkan kek kepada kanak-kanak dan jemaah. Antara tempat-tempat ini termasuk Masjid Pusat London di Regent's Park dan Masjid "East London" di Whitechapel.

Dan berkata bahawa kehadirannya di masjid-masjid ini telah menjadi pengalaman yang menenangkan baginya, dan keramahan umat Islam terhadap anaknya telah menunjukkan gambaran berbeza daripada tanggapan salah kumpulan melampau. Beliau menekankan bahawa dalam setiap lawatan, kasih sayang dan hormat komuniti Muslim terhadap kanak-kanak dan individu dengan keperluan khas telah menarik perhatiannya melebihi segalanya.

Menurut statistik rasmi Kementerian Dalam Negeri Britain, dalam tahun berakhir Mac 2025, jenayah kebencian terhadap umat Islam di negara ini telah meningkat sebanyak 19 peratus. Walau bagaimanapun, aktiviti seperti projek ini, menurut penyokongnya, boleh memainkan peranan walaupun kecil dalam mengurangkan suasana penuh kebencian dan mewujudkan hubungan kemanusiaan antara komuniti.

Pemerhatian mereka yang hadir dalam program ini menunjukkan bahawa komunikasi yang ikhlas, tingkah laku yang penuh hormat dan kehadiran kanak-kanak Josh bersama jemaah telah mewujudkan gelombang empati, empati yang dipercayai ramai penonton sebagai tindak balas yang tenang namun berkesan terhadap naratif kumpulan ekstremis.