Jolani Tiba di Ibu Negara Amerika untuk Bertemu Trump

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ahmad al-Shara, yang dikenali sebagai Abu Muhammad Jolani, ketua pemerintah sementara Syria, telah tiba di bandar Washington, ibu negara Amerika Syarikat; satu lawatan bersejarah yang menandakan lawatan rasmi pertama seorang presiden Syria ke Rumah Putih.

Berdasarkan laporan Agensi Berita Rasmi Syria (SANA), Jolani dijangka akan bertemu dengan Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, di Rumah Putih dalam lawatan ini.

Al-Shara sebelum ini telah membuat lawatan pertamanya ke Amerika Syarikat untuk menyertai dan berucap di mesyuarat Perhimpunan Agung PBB di New York; walau bagaimanapun, lawatan semasanya ke Washington dianggap sebagai lawatan rasmi pertama seorang presiden Syria ke ibu negara Amerika.

Menurut kenyataan "Tom Barak", utusan khas Amerika untuk hal ehwal Syria, Damsyik dijangka akan menandatangani perjanjian untuk menyertai pakatan antarabangsa yang memerangi kumpulan ISIL yang diketuai oleh Washington semasa lawatan ini.

Sementara itu, agensi berita Reuters dan AFP melaporkan bahawa Amerika Syarikat merancang untuk menubuhkan pangkalan tentera berhampiran Damsyik; namun, Kementerian Luar pemerintahan Jolani telah menafikan perkara ini dan menyatakannya sebagai tidak berasas.

Sebelum lawatan ini, Amerika Syarikat secara rasmi mengeluarkan nama Ahmad al-Shara daripada senarai sekatan pada hari Jumaat; satu tindakan yang dilakukan hanya beberapa hari sebelum lawatannya ke Washington dan sehari selepas Majlis Keselamatan PBB juga membatalkan sekatan terhadapnya.

Hanya setahun yang lalu, Ahmad al-Shara, yang ketika itu dikenali sebagai "Abu Muhammad al-Jolani", mengetuai kumpulan "Hay'at Tahrir al-Sham"; sebuah kumpulan yang berpisah daripada cawangan Syria al-Qaeda. Beliau telah disenaraikan oleh PBB sebagai pemimpin kumpulan ini dalam sekatan pada tahun 2013.

Diramalkan bahawa Trump dan al-Shara juga akan membincangkan permulaan perbincangan langsung antara pemerintahan Jolani dan Israel semasa pertemuan ini.

Trump telah meminta ketua pemerintah sementara Syria pada Mei lalu untuk menyertai Perjanjian Ibrahim; satu proses yang membawa kepada normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel pada tahun 2020.

Al-Shara mengumumkan pada bulan September bahawa perbincangan dengan Israel adalah bertujuan untuk mencapai perjanjian keselamatan di mana Israel akan berundur dari kawasan di selatan Syria yang telah dimasukinya selepas kejatuhan kerajaan Bashar al-Assad dan menghentikan serangannya.

Syria telah menyaksikan beberapa serangan udara dan pencerobohan oleh tentera Israel di selatan negara itu sejak Disember lalu, tanpa sebarang tindak balas daripada pemerintahan Jolani.