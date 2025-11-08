Negara dengan Kerjasama Rakyat dan Angkatan Tentera, Menang dalam Perang 12 Hari

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): General Naeini, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Awam Pengawal Revolusi Islam, dalam program 'Pemperkasa Pengurus dan Penanggungjawawab Hal Ehwal Awam dan Propaganda Bahagian Pejabat Rintangan Basij Pengawal Ansar al-Reza (as) Khorasan Selatan', sempena memperingati syuhada kekuatan nasional dan dengan menyatakan bahawa salah satu petunjuk kekalahan ialah apabila penyerang meminta gencatan, beliau berkata: "Kami pasti menang dalam perang 12 hari."

Timbalan Hal Ehwal Awam Pengawal Revolusi Islam menambah: "Perang 12 hari Israel ke atas Iran dikutuk oleh 120 negara di dunia, kerajaan dan institusi kerajaan mereka."

Sardar Naeini merujuk kepada sokongan rakyat Iran dalam kemenangan perang 12 hari dan menekankan: "Ketahanan ekonomi dan sosial, sokongan rakyat terhadap kerajaan dan sistem, perpaduan dan kesatuan nasional, kerjasama kerajaan dan kekuatan angkatan tentera sangat efektif dalam kemenangan perang 12 hari."

Pengerusi Media Pengawal Revolusi Islam, dengan merujuk kepada serangan ke atas bangunan penyiaran (IRIB) oleh rejim Zionis dalam perang 12 hari, berkata: "Ketahanan psikologi sangat penting dalam perang; walaupun bangunan media nasional diserang dan pelbagai bahagian berita serta infrastruktur organisasi rosak, penyampaian narasi yang betul dan pemberian maklumat tidak terhenti dan diteruskan dengan kekuatan."

Sardar Naeini menyatakan: "Pertolongan Ilahi, peranan efektif Pemimpin Agung Revolusi dalam memerintah perang dan perpaduan nasional, narasi yang betul tentang perang, perpaduan pelbagai lapisan rakyat (perpaduan suci), kekuatan angkatan tentera adalah antara faktor kejayaan dan kemenangan dalam perang 12 hari."