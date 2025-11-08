Pertarungan Kuasa antara Jeneral dan Peranan Pihak Antarabangsa dalam Krisis Sudan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berikutan laporan mengerikan tentang pembunuhan beramai-ramai ratusan orang awam Sudan selepas penguasaan RSF ke atas bandar El Fasher di Darfur, kebimbangan mengenai kerumitan dan peningkatan intensiti perang saudara Sudan semakin meningkat.

Konflik yang telah mengorbankan lebih 150,000 orang dalam tempoh dua setengah tahun lalu, kini memasuki fasa lebih genting dengan tuduhan baharu terhadap beberapa kuasa asing.

Walaupun perang Sudan sering dilihat sebagai pertikaian dalaman antara dua jeneral, campur tangan samar beberapa negara asing, termasuk Emiriah Arab Bersatu (UAE), Arab Saudi, Mesir dan Rusia, dikatakan menjadikan krisis ini lebih rumit dan berdarah.

Disebabkan kedudukan strategik Sudan di rantau ini, termasuk akses kepada 800 kilometer persisiran Laut Merah, sumber pertanian dan mineral yang kaya, serta peranan penting dalam diplomasi air Nil, negara ini menarik perhatian kuasa serantau dan global. RSF pada Khamis, berikutan tekanan antarabangsa mengenai pembunuhan beramai-ramai di Darfur, bersetuju dengan gencatan kemanusiaan yang dicadangkan oleh empat negara dikenali sebagai "Kumpulan Empat" - Amerika Syarikat, UAE, Mesir dan Arab Saudi.

Walau bagaimanapun, tiga daripada empat negara ini - UAE, Arab Saudi dan Mesir, bersama Rusia, dituduh oleh pertubuhan pemantau dan beberapa kerajaan Barat memberikan sokongan senjata, kewangan dan diplomatik kepada pihak yang bertelagah.

Negara-negara ini pada mulanya menyokong Tentera Sudan selepas kejatuhan Omar al-Bashir pada 2019 dan rampasan kuasa 2021, tetapi pendirian mereka menjadi samar dan berubah dengan bermulanya pertikaian antara Hemedti dan Burhan. Terutamanya UAE berulang kali dituduh menghantar senjata kepada pasukan Hemedti; pakar hak asasi manusia mengaitkan asal-usul beberapa senjata yang ditemui di Darfur kepada UAE. Kerajaan UAE menafikan keras tuduhan ini, tetapi jawatankuasa pakar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) tahun lalu menggambarkan dakwaan ini sebagai "boleh dipercayai."

Menurut Charles Ray, diplomat Amerika yang bersara, "Mengawal Sudan bermakna mempunyai pengaruh di rantau yang luas dari Tanduk Afrika hingga ke selatan Sahara Afrika"; satu perkara yang menerangkan campur tangan kuasa asing dalam krisis berdarah ini.

Emiriah Arab Bersatu (UAE)

Berikutan eskalaasi krisis Sudan dan laporan tentang peranan pihak asing menyokong pihak yang bertelagah, beberapa penggubal undang-undang Amerika berulang kali cuba menghentikan penjualan senjata Amerika kepada UAE. Minggu lalu, Jawatankuasa Hal Ehwal Luar Senat Amerika meminta pengiktirafan rasmi RSF sebagai pertubuhan pengganas dan dalam kenyataan mengisytiharkan bahawa "pihak asing penyokong", termasuk UAE, memainkan peranan dalam membakar dan mengeksploitasi konflik ini; walaupun tidak secara langsung meminta penghentian penjualan senjata kepada UAE.

Hubungan antara UAE dan RSF wujud sebelum bermulanya perang saudara semasa. Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), komandan pasukan ini, mempunyai hubungan rapat dengan UAE melalui ahli keluarganya. Menurut pegawai Amerika, individu-individu ini mengendalikan rangkaian syarikat di UAE, sebahagiannya telah disanksi oleh Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan Amerika (OFAC) kerana membiayai dan menghantar senjata untuk pasukan Hemedti. Pembiayaan ini kebanyakannya melalui penjualan emas yang dilombong dari kawasan dikawal pasukan ini, kepada pedagang di Dubai.