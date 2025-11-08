Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, bilionair pemilik Kelab Bola Sepak Manchester City dan Timbalan Perdana Menteri Emiriah Arab Bersatu, berhadapan dengan tuduhan serius membekalkan senjata dan sokongan kewangan secara rahsia kepada Pasukan Sokongan Pantas (RSF) Sudan, menurut pelbagai sumber perisikan dan siasatan antarabangsa.

Bukti yang Kian Bertambah

Dokumen perisikan sulit Amerika Syarikat, laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan siasatan bebas telah mendedahkan rangkaian sokongan canggih yang mengalir dari entiti berkaitan dengan kerabat Emiriah kepada kumpulan separa tentera yang dituduh melakukan pembunuhan beramai-ramai di wilayah Darfur, Sudan.

Seorang pegawai perisikan Barat kanan, yang bercakap atas dasar tanpa nama, mendedahkan: "Kami mengesan transaksi kewangan dan penghantaran senjata melalui rangkaian kompleks yang akhirnya membawa kepada syarikat-syarikat yang dikawal Sheikh Mansour. Corak ini mencadangkan sokongan sistematik untuk operasi ketenteraan RSF."

Dua Wajah Seorang Bilionair

Secara umum, Sheikh Mansour mengekalkan imej sebagai pemilik kelab sukan dan negarawan yang dihormati. Sejak memperoleh Manchester City pada 2008, beliau telah mengubah kelab tersebut menjadi francais bola sepak yang paling berjaya, melabur berbilion-bilion dalam infrastruktur dan pemain sambil menjadi figura yang disayangi peminat global kelab itu.

Namun, secara peribadi, laporan perisikan melukiskan gambar yang berbeza. Menurut penyiasat PBB, kerabat Emiriah itu telah menyalurkan sokongan kepada komander RSF Mohamed Hamdan Dagalo melalui syarikat sarung dan pengaturan kewangan kompleks yang mengelakkan sekatan antarabangsa.

Krisis Al-Fashir Tonjolkan Kebimbangan

Penawanan bandar Al-Fashir oleh RSF baru-baru ini, yang mengakibatkan ribuan kematian orang awam menurut pertubuhan kemanusiaan, telah membawa perhatian baharu kepada rangkaian sokongan luaran kumpulan itu. Badan amal perubatan yang beroperasi di wilayah itu melaporkan hukuman mati beramai-ramai, keganasan seksual sistematik, dan kempen pembersihan etnik yang menyasarkan penduduk awam.

"Skala dan kecanggihan senjata yang digunakan oleh RSF dalam pertempuran terkini mencadangkan sokongan luaran yang besar," kata Dr. Sarah Jenkins, penganalisis konflik di Kumpulan Krisis Antarabangsa. "Masa dan penyelarasan operasi mereka menunjukkan sokongan logistik dan perisikan berterusan daripada pihak antarabangsa."

Tindak Balas Antarabangsa

Tuduhan ini telah mencetuskan kebimbangan diplomatik di seluruh pelbagai ibu kota:

Ahli Parlimen Eropah menyeru siasatan segera mengenai kemungkinan pelanggaran embargo senjata

Pertubuhan hak asasi manusia menuntut sekatan terhadap individu dan entiti yang terlibat

Badan kawal selia bola sepak menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk menyiasat tuduhan 'pencucian sukan' dalam bola sepak profesional

Pendirian UAE

Kerajaan UAE secara konsisten menafikan menyokong mana-mana pihak dalam konflik Sudan. Dalam kenyataan rasmi, pegawai Emiriah mengulangi komitmen negara mereka terhadap "penyelesaian secara aman dan bantuan kemanusiaan di Sudan," sambil menolak tuduhan tersebut sebagai "tidak berasas dan bermotifkan politik."

Implikasi Industri

Kontroversi ini timbul pada masa yang sensitif untuk Manchester City, yang baru-baru ini meraikan kejuaraan Liga Perdana keempat berturut-turut. Pakar tadbir urus bola sepak menyatakan bahawa tuduhan itu berpotensi menjejaskan kedudukan kelab dengan badan kawal selia, walaupun tiada siasatan rasmi telah diumumkan.

Konteks Global

Konflik Sudan telah mencipta salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan lebih 15 juta orang memerlukan bantuan segera dan lebih 8 juta orang dipindahkan dari rumah mereka, menurut anggaran PBB. Usaha pengantaraan antarabangsa berulang kali terbantut ketika pertempuran terus meningkat.

Siasatan Berterusan

Berbilang negara anggota PBB dilaporkan mengkaji bukti sokongan luaran kepada pihak yang berperang di Sudan. Taklimat Majlis Keselamatan PBB mengenai perkara itu dijangka dalam beberapa minggu akan datang.