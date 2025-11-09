Pandangan Agama Terhadap Kubur dan Kengeriannya

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Salah satu perhentian mengerikan dalam perjalanan akhirat adalah kubur. Setiap hari ia berkata: "Aku adalah rumah keterasingan, aku adalah rumah kesunyian, aku adalah rumah cacing." Dalam hadis seterusnya disebutkan bahawa perhentian ini mempunyai banyak rintangan sukar, tempat-tempat sulit dan menakutkan.

Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya kubur adalah perhentian akhirat. Jika seseorang selamat daripadanya, maka selepas itu akan lebih mudah baginya; dan jika tidak selamat, kesusahan alam selepas kubur tidak akan kurang daripadanya."

Kengerian Kubur

Dalam buku Man La Yahduruhu Al-Faqih disebutkan: Apabila mayat dibawa ke dekat kubur, jangan serta-merta dimasukkan ke dalam kubur; sesungguhnya kubur mempunyai kengerian yang besar. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kengerian saat itu. Mayat perlu diberi masa sebentar untuk bersedia memasuki kubur. Selepas beberapa ketika, bawa mayat lebih dekat dan tunggu lagi, kemudian barulah diletakkan di sisi kubur.

Diriwayatkan dari Al-Barra' bin Azib, seorang sahabat terkenal, yang berkata: Kami bersama Rasulullah SAW ketika baginda melihat sekumpulan orang berkumpul di suatu tempat. Baginda bertanya: "Mengapa mereka berkumpul?" Dijawab: "Mereka sedang menggali kubur."

Al-Barra' berkata: Ketika baginda mendengar perkataan kubur, baginda bergegas ke arahnya sehingga sampai ke kubur. Kemudian baginda duduk berlutut di sisi kubur. Aku pergi ke sebelah lain, berhadapan dengan baginda, untuk melihat apa yang baginda lakukan. Aku melihat baginda menangis sehingga air matanya membasahi tanah. Kemudian baginda berpaling kepada kami dan bersabda: "Wahai saudara-saudaraku! Bersiaplah untuk tempat ini (sambil menunjuk ke rumah kubur) dan sediakan bekal."

Bersedia untuk Perjalanan Akhirat

Imam Ali a.s. bersabda dalam Nahjul Balaghah: "Sesiapa yang mengingati perjalanan panjang akhirat, dia akan menyiapkan dirinya."

Sheikh Bahai meriwayatkan bahawa beberapa ahli hikmah dilihat menangis penuh penyesalan ketika saat kematian. Beliau berkata: "Tanpa bekal dan zuhud, seseorang akan menetap dalam kubur yang mengerikan, tanpa teman, dan akan menghadap penguasa yang adil tanpa bukti."

Tangisan Imam Hasan a.s. Mengingati Kubur

Imam Hasan a.s. akan menangis ketika mengingati kematian, kubur, mahsyar dan melintasi sirat. Sheikh Saduq meriwayatkan dalam buku Amali bahawa Imam Hasan a.s. akan menjerit dan pengsan ketika mengingati perhitungan di hadapan Allah. Dan ketika mengingati syurga dan neraka, baginda menggeletar seperti dipatuk ular, takut kepada neraka dan memohon syurga dari Allah.

Perbualan Nabi Isa a.s. dengan Ibunya

Qutb Rawandi meriwayatkan bahawa Nabi Isa a.s. setelah kewafatan ibunya, Maryam, memanggilnya dan berkata: "Wahai ibu! Bercakaplah denganku. Adakah kamu ingin kembali ke dunia?"

Maryam menjawab: "Ya, untuk bersembahyang kepada Allah pada malam yang sangat sejuk, dan berpuasa pada hari yang sangat panas. Wahai anakku! Ini adalah jalan yang menakutkan."

Malam Pertama di Kubur

Sayid bin Tawus meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda: "Tidak ada saat yang lebih sukar bagi mayat daripada malam pertama di kubur. Maka sayangilah orang mati kamu dengan bersedekah. Jika kamu tidak menemui sesuatu untuk disedekahkan, maka salah seorang dari kamu hendaklah solat dua rakaat:

Rakaat pertama: Surah Al-Fatihah sekali dan Surah Al-Ikhlas dua kali.

Rakaat kedua: Surah Al-Fatihah dan kemudian Surah At-Takathur.

Kemudian ucapkan:

'Ya Allah, limpahkan rahmat ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, dan hantarkan pahala solat ini ke kubur si mati [sebut nama].'

Maka Allah Taala akan mengirim seribu malaikat ke kubur mayat itu pada saat itu. Setiap malaikat membawa pakaian dan perhiasan. Kuburnya akan diluaskan sehingga hari tiupan sangkakala. Dan kepada orang yang solat, diberikan kebaikan sebanyak bilangan yang disinari matahari, serta dinaikkan empat puluh darjat."

Sumber:

Buku "Nada-nada Kubur" oleh Nader Moradi Pinavandi