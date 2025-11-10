VIdeo | Israel Gempur Media Sosial, AI Digunakan Untuk Hapus Naratif Negatif

News ID: 1748930

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Israel dikatakan melabur berjuta-juta dolar untuk menaja kempen manipulasi media sosial berskala global. Melalui kontrak dengan firma-firma Amerika yang mempunyai hubungan rapat dengan jaringan evangelis dan sekutu Trump, rejim tersebut dilaporkan menggunakan bot, influencer berbayar, dan yang lebih membimbangkan – memanipulasi sistem AI seperti ChatGPT untuk memutihkan rekod kekejaman mereka dalam pendudukan Palestin. Kempen propaganda yang terancang ini, yang malah dipuji oleh CEO ADL Jonathan Greenblatt, bertujuan mengawal naratif dalam talian dan mempengaruhi opini awam antarabangsa, terutamanya di kalangan penonton konservatif Amerika.