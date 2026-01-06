Rakyat Brazil protes serangan AS ke atas Venezuela dan penculikan Maduro

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Beratus-ratus rakyat Brazil berkumpul di Rio de Janeiro mengutuk tindakan Washington terhadap Venezuela dan penculikan Presiden Nicolas Maduro serta isterinya.

Berdasarkan media Rusia, perhimpunan itu dianjurkan oleh kesatuan sekerja dan parti-parti sayap kiri.

Pembantah juga mengibarkan bendera Venezuela bersaiz besar sambil memegang plakat dan tanda tangan yang menyatakan kepentingan Amerika Syarikat terhadap minyak Venezuela serta penjarahan sumber negara tersebut.

Lunna Normande, Jurucakap parti Perpaduan Rakyat untuk Sosialisme di Rio de Janeiro, yang hadir dalam protes itu, berkata serangan ini bukan sahaja terhadap Venezuela malah terhadap seluruh Amerika Latin.

Beliau menambah, Pentadbiran AS di bawah Presiden Donald Trump percaya mereka memiliki dunia dan boleh menyerang mana-mana negara.

Pada 3 Januari 2026, Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Venezuela, satu tindakan yang mendapat gelombang reaksi antarabangsa.

Kerajaan Venezuela menggambarkan langkah ini sebagai agresi ketenteraan dan, sambil mengisytiharkan darurat, memohon mesyuarat segera Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Pada masa yang sama, beberapa negara, termasuk sekutu Amerika Syarikat, bertindak balas secara berhati-hati, menekankan keperluan mematuhi prinsip undang-undang antarabangsa dan Piagam PBB.

Iran, Rusia, dan beberapa negara lain juga mengutuk tindakan Washington serta memberi amaran mengenai kesannya terhadap kestabilan serantau dan susunan antarabangsa.