Naib Presiden AS Akui Motif Minyak di Sebalik Tindakan Ketenteraan Terhadap Venezuela

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Naib Presiden Amerika Syarikat, JD Vance, secara terbuka mengakui bahawa tindakan ketenteraan Washington terhadap Venezuela didorong oleh sumber minyak negara itu yang luas, dengan menyatakan bahawa "minyak yang dicuri itu mesti dikembalikan kepada Amerika Syarikat."

Menurut IRNA, dalam satu hantaran di akaun X pada hari Sabtu, Vance mendakwa Presiden AS telah menawarkan beberapa peluang untuk mengurangkan ketegangan tetapi menegaskan bahawa pengedaran dadah mesti dihentikan dan sumber minyak Venezuela mesti dituntut semula oleh Washington.

"Maduro adalah individu terkini yang belajar bahawa Presiden Trump maksudkan sepenuhnya apa yang dia katakan," tulis Vance.

Sementara itu, kerajaan Venezuela mengumumkan dalam satu kenyataan pada hari Sabtu bahawa angkatan tentera AS melancarkan serangan ketenteraan ke atas ibu negara, Caracas, serta wilayah Miranda, Aragua, dan La Guaira.

Sebagai balasan, Kementerian Luar Iran dengan tegas mengutuk pencerobohan ketenteraan Amerika Syarikat terhadap Venezuela, mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan kedaulatan negara dan integriti wilayah Venezuela. Kementerian itu menyatakan serangan itu merupakan pelanggaran jelas terhadap keamanan dan keselamatan serantau dan antarabangsa.