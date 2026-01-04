Maduro Kini Dalam Penjara New York Semasa Trump Mengumumkan AS Akan 'Mengurus' Venezuela

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, berada dalam penjara New York semalam, beberapa jam selepas pasukan khas Amerika merampas dan menerbangkannya keluar dari negaranya — satu tindakan yang Donald Trump nyatakan akan membawa Venezuela di bawah kawalan berkesan Amerika Syarikat.

Pengumuman presiden AS itu menyusuli satu serangan kilat sebelum subuh di mana komando menahan Maduro dan isterinya serangan udara melanda sasaran di dalam dan sekitar Caracas.

Sebuah pesawat kerajaan AS yang membawa Maduro mendarat di sebuah pangkalan tentera tidak lama selepas malam tiba, dan beliau diangkut dengan helikopter ke Bandar New York, di mana pasangan itu dijadual untuk didakwa atas tuduhan pengedaran dadah dan senjata.

Rumah Putih memuat naik video di platform X yang menunjukkan Maduro, dibelenggu dan memakai sandal, dikawal oleh ejen-ejen persekutuan melalui sebuah kemudahan Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah AS di New York.

"Selamat malam, selamat tahun baru," kata tokoh berhaluan kiri berusia 63 tahun itu dalam bahasa Inggeris.

Walaupun serbuan berisiko itu berjaya, apa yang berlaku seterusnya amat tidak menentu.

Trump berkata beliau sedang "melantik individu" dari kabinetnya untuk bertanggungjawab di Venezuela tetapi tidak memberikan butiran lanjut.

Dalam satu kejutan lain, Trump menunjukkan pasukan AS mungkin dikerahkan, dengan menyatakan Washington "tidak takut untuk meletakkan askar di tanah."

Namun, beliau seolah-olah menolak kemungkinan pihak pembangkang negara itu mengambil alih kuasa dan berkata beliau boleh bekerjasama dengan Timbalan Presiden Maduro, Delcy Rodriguez, sebagai ganti.

Satu aspek yang menjadi lebih jelas ialah minat Trump terhadap rizab minyak Venezuela yang luas.

"Kami akan meminta syarikat minyak Amerika Syarikat yang sangat besar kami... masuk, membelanjakan berbilion-bilion dolar, membaiki infrastruktur yang rosak teruk," katanya.

"Kami akan menjual minyak dalam jumlah yang besar."

Trump abaikan pemimpin pembangkang

Pemimpin pembangkang yang disokong AS, Maria Corina Machado, yang memenangi Hadiah Keamanan Nobel tahun lalu, menyiarkan di media sosial bahawa "saat kebebasan telah tiba."

Beliau menyeru calon pilihan raya pembangkang 2024, Edmundo Gonzalez Urrutia, untuk "serta-merta" memegang jawatan presiden.

Tetapi Trump secara mengejutnya bersikap sejuk terhadap harapan bahawa Machado boleh menjadi pemimpin baharu Venezuela, dengan mengatakan beliau tidak mempunyai "sokongan atau rasa hormat" di sana.

Sebaliknya, beliau memuji Rodriguez, dengan mengatakan "dia pada dasarnya bersedia melakukan apa yang kami fikirkan perlu untuk menjadikan Venezuela hebat semula."

Rodriguez mendinginkan kenyataan itu, menuntut pembebasan Maduro dan bersumpah untuk "mempertahankan" negara.

Lewat semalam, Mahkamah Agung Venezuela mengarahkan Rodriguez untuk menganggap kuasa presiden "secara sementara."

Mencerminkan kekeliruan, Trump menunjukkan penglibatan AS berkemungkinan untuk jangka masa panjang.

"Kami akan kekal sehingga peralihan kuasa yang sewajarnya dapat berlaku," katanya.

Sekutu Venezuela, China, berkata ia "sangat mengutuk" operasi AS, manakala Perancis memberi amaran penyelesaian tidak boleh "dipaksakan dari luar."

Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres, berkata beliau "sangat bimbang bahawa peraturan undang-undang antarabangsa tidak dihormati."

Atas permintaan Venezuela, Majlis Keselamatan PBB akan bersidang pada hari Isnin untuk membincangkan krisis ini, menurut jawatan presiden Somalia Majlis tersebut kepada AFP.

Mati lampu dan pengeboman

Rakyat Venezuela telah bersiap sedia untuk serangan apabila pasukan AS menghabiskan beberapa bulan berkumpul di luar pantai.

Penduduk Caracas terjaga dengan letupan dan bunyi helikopter tentera sekitar jam 2:00 pagi (0600 GMT). Serangan udara melanda sebuah pangkalan tentera utama dan sebuah pangkalan udara, antara sasaran lain, selama hampir sejam.

Pegawai tentera AS tertinggi, Jeneral Dan Caine, berkata 150 pesawat terlibat dalam operasi itu, menyokong askar yang masuk dengan helikopter untuk menahan Maduro dengan bantuan risikan selama berbulan-bulan tentang rutin hariannya — hingga ke tahap "apa yang dia makan" dan haiwan peliharaan yang dijaganya.

Maduro dan isterinya "menyerah" tanpa perlawanan dan "tiada kehilangan nyawa AS," katanya.

Pihak berkuasa Venezuela belum mengeluarkan angka korban. Tetapi Trump memberitahu New York Post bahawa "ramai" anggota keselamatan Cuba dalam pengawal peribadi Maduro terbunuh.

Dalam beberapa jam selepas operasi itu, Caracas menjadi sunyi dengan ganjil, dengan polis ditempatkan di luar bangunan awam dan bau asap berterbangan di jalanan.

Justifikasi yang berubah

Amerika Syarikat dan banyak kerajaan Eropah tidak mengiktiraf legitimasi Maduro, dengan mengatakan beliau mencuri pilihan raya pada 2018 dan 2024.

Maduro — yang berkuasa sejak 2013 selepas mengambil alih daripada mentor kirinya, Hugo Chavez — lama menuduh Trump menginginkan perubahan rejim untuk mengawal rizab minyak Venezuela.

Trump telah menawarkan beberapa justifikasi untuk dasar agresif terhadap Venezuela, kadangkala menekankan migrasi haram, pengedaran narkotik, dan minyak.

Tetapi beliau sebelum ini mengelak daripada secara terbuka menyeru perubahan rejim.

Beberapa ahli Kongres dengan pantas mempersoalkan kesahihan operasi itu. Tetapi sekutu utama Trump, Mike Johnson, ketua Republikan di Dewan Perwakilan, berkata ia "berjustifikasi."