Tiga Syahid dan Seorang Tercedera di Khan Yunis Akibat Serangan Tentera Zionis

4 Januari 2026 - 11:47
Dua rakyat Palestin syahid dan seorang lagi cedera akibat tembakan tentera Zionis di Khan Yunis.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ekoran serangan tentera Zionis, dua rakyat Palestin syahid pada hari Ahad ini di Khan Yunis, selatan Genting Gaza, dan seorang lagi cedera.

Agensi berita Palestin, WAFA, melaporkan bahawa seorang nelayan Palestin, Abdul Rahman Abdul Hadi Al-Qan, telah menjadi sasaran tembakan dari tentera laut rejim pendudukan di perairan Khan Yunis dan syahid.

Sumber yang sama menambah bahawa seorang lagi rakyat Palestin telah kehilangan nyawa di kawasan Muwasi, Khan Yunis, akibat tembakan tentera rejim Zionis.

Perlu diingatkan bahawa walaupun terdapat perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani antara Gerakan Hamas dan rejim Zionis, serangan tentera Zionis ke pelbagai kawasan di Gaza masih berterusan.

