'Biarkan Rakyat Venezuela Tentukan': Anwar Gesa Bebaskan Maduro, Kata Tindakan AS Langgar Undang

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa penahanan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan isterinya melalui operasi ketenteraan Amerika Syarikat (AS) di Caracas adalah sesuatu yang belum pernah berlaku dari segi skop dan sifatnya.

Dalam satu hantaran di Facebook, Anwar berkata beliau sedang memantau perkembangan di Venezuela dengan kebimbangan yang mendalam, menyifatkan tindakan AS itu sebagai satu pelanggaran jelas undang-undang antarabangsa dan penggunaan kekerasan yang tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat.

Beliau menekankan bahawa Maduro dan isterinya, Cilia Flores, mesti dibebaskan tanpa berlengah, dengan memberi amaran bahawa penyingkiran paksa ketua kerajaan yang sedang berkhidmat melalui campur tangan luar menetapkan satu preseden yang berbahaya.

“Ia mengikis sekatan asas terhadap penggunaan kuasa antara negara dan melemahkan kerangka undang-undang yang menyokong tatanan antarabangsa.

“Adalah menjadi hak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri. Seperti yang ditunjukkan sejarah, perubahan mendadak dalam kepimpinan yang dikenakan melalui kekuatan luar sering membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan, terutamanya di sebuah negara yang sudah bergelut dengan kesulitan ekonomi yang berpanjangan dan ketegangan sosial yang mendalam,” katanya.

Anwar mengulangi bahawa Malaysia kekal teguh dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa dan menghormati kedaulatan sebagai asas penting bagi hubungan aman antara negara.

“Penglibatan konstruktif, dialog dan pengurangan ketegangan kekal sebagai jalan paling dipercayai ke arah hasil yang melindungi rakyat awam dan membolehkan rakyat Venezuela mengejar aspirasi sah mereka tanpa mudarat lanjut,” katanya.

Menurut Presiden AS Donald Trump, pasukan AS menahan Maduro dan isterinya awal pagi Sabtu dan membawa mereka ke New York, di mana mereka dijangka akan menghadapi pertuduhan persekutuan.

Trump juga mengumumkan bahawa AS akan mentadbir Venezuela sehingga satu "peralihan yang selamat, wajar dan bijaksana" dicapai.