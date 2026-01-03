Video | Kumpulan Penggodam "Handala" Dedah Rakaman dari Tapak Letupan Peluru Berpandu Iran

News ID: 1769091

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu pembongkaran digital yang signifikan, kumpulan penggodam "Hanzala" telah mendedahkan rakaman video yang sebelum ini tidak pernah dilihat, yang dilaporkan menunjukkan lokasi kejatuhan sebuah peluru berpandu Iran yang dilancarkan semasa konflik ganas 12 hari antara puak Palestin di Gaza dan Israel. Kebocoran maklumat ini, yang dikongsi melalui saluran Telegram "Palestina Post", menyediakan catatan visual yang jarang diperoleh dari tanah kejadian, menyingkap keadaan selepas pertukaran tembakan projektil jarak jauh. Perkembangan ini menonjolkan peranan kumpulan siber bukan kerajaan yang semakin berkembang dalam pengumpulan risik dan peperangan maklumat, sekaligus menawarkan naratif kontroversi berkenaan peristiwa konflik yang mencabar penjelasan rasmi daripada aktor negara yang terlibat.