Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Satu rakaman video yang tersebar mendakwa menunjukkan adegan panik dan huru-hara di jalanan Caracas, Venezuela. Rakaman itu digambarkan sebagai menggambarkan kesan daripada serangan udara dan operasi tentera Amerika yang didakwa di seluruh ibu kota. Laporan yang tidak disahkan ini membentangkan naratif campur tangan ketenteraan langsung, satu dakwaan yang amat berbeza dengan laporan geopolitik rasmi dan kekal tidak disahkan sepenuhnya oleh saluran berita arus perdana atau pihak berkuasa kerajaan.