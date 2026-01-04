Presiden Cuba: Negara-Negara Amerika Latin Mesti Bersatu

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden Cuba hari ini, Ahad, menyeru negara-negara Amerika Latin supaya bersatu selepas operasi ketenteraan Amerika yang membawa kepada penahanan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela.

"Miguel Díaz-Canel," dalam satu demonstrasi yang dianjurkan oleh Parti Komunis yang memerintah di Havana, berkata kepada orang ramai: "Wahai negara-negara Amerika, marilah kita satukan barisan kita." Beliau mengutuk serangan ganas Amerika ke atas Venezuela dan penculikan Maduro yang tidak boleh diterima dan kejam.

Beliau menegaskan di hadapan ribuan penunjuk perasaan: Tiada sesiapa boleh memandang sebelah mata terhadap akibat berbahaya tindakan jenayah seperti ini ke atas keamanan serantau dan global.

Penunjuk perasaan dalam perhimpunan itu melaungkan slogan "Mampuslah imperialisme" dan mengibarkan bendera Cuba dan Venezuela.

Di sisi lain, "Marco Rubio," Setiausaha Negara Amerika, menyatakan bahawa kerajaan Havana harus "risau" selepas penahanan Maduro. Sejak kemunculan semula "Donald Trump" di Rumah Putih, tekanan ke atas Cuba telah meningkat dan negara itu sekali lagi diletakkan dalam senarai "Negara-Negara Penaja Keganasan" Amerika.

Cuba kini, di bawah pengaruh sekatan Amerika dan kelemahan struktur ekonominya sendiri, menghadapi krisis paling teruk dalam tiga dekad; kekurangan mata wang asing dan bahan api menyebabkan pengeluaran elektrik menurun dan aktiviti ekonomi merosot di negara ini.

Tindakan ini berlaku ketika Amerika mengumumkan penahanan Maduro dan isterinya serta pemindahan mereka melalui udara ke wilayah Amerika; satu tindakan yang mencetuskan gelombang reaksi dan perbincangan meluas di peringkat antarabangsa dan rangkaian sosial.