Sokongan Trump dan Netanyahu kepada Pelaku Kekacauan; Pegawai AS: Kami Tidak Menerima Arahan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang pegawai Amerika menyatakan bahawa pasukan negaranya tidak menerima sebarang arahan untuk campur tangan bagi apa yang disebutnya sebagai "menyelamatkan pembantah di Iran."

Al Jazeera melaporkan mengenai perkara ini: Pegawai AS itu menyatakan tiada perubahan dalam sifat penempatan tentera Amerika di Timur Tengah berkaitan dengan bantahan di Iran.

Kenyataan ini dibuat ketika Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, menulis dalam satu hantaran di rangkaian "X": "Jika Iran melepaskan tembakan ke arah pembantah aman dan membunuh mereka dengan keganasan - seperti yang biasa mereka lakukan - Amerika Syarikat akan bertindak untuk menyelamatkan mereka."

Kenyataan campur tangan ini telah mencetuskan reaksi meluas daripada pihak berkuasa dan rakyat Iran.

Selain aktivis dan pelbagai tokoh, termasuk Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi, Muhammad Baqer Qalibaf, Speaker Parlimen, juga menjawab kenyataan Trump dengan menyatakan: "Dengan pengakuan rasmi ini, semua pusat dan pasukan Amerika di seluruh rantau ini akan menjadi sasaran sah kami sebagai balasan kepada sebarang kemungkinan petualangan."