Angkatan IRGC Tangkap Pasukan Berkaitan Pengganas di Tenggara Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Quds IRGC di Tenggara Iran pada hari Rabu, penangkapan itu dilakukan semasa latihan berterusan bertajuk "Syuhada Keselamatan-2."

Kumpulan yang ditahan telah melaksanakan beberapa tindakan pengganasan di wilayah Saravan sepanjang tahun lalu.

Operasi ini dijalankan berikutan satu siri langkah perisikan tepat yang membawa kepada pengenalan dan penangkapan pasukan tersebut oleh pihak keselamatan.

Kenyataan itu menyatakan, berdasarkan pengakuan awal, suspek mengaku mereka merancang dan melaksanakan operasi sasaran terhadap kakitangan keselamatan di Saravan di bawah arahan kumpulan pengganas anti-Iran.

Daerah Saravan terletak kira-kira 347 kilometer tenggara Zahedan, ibu negeri wilayah, dan berhampiran sempadan dengan Pakistan.