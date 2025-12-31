PM Anwar: Hayati Semangat Bersatu-padu, Madani Akan Berkhidmat dengan Integriti, Keberanian dan Kasih Sayang

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengucapkan selamat tahun baharu kepada seluruh rakyat Malaysia dengan penuh ikhlas, menekankan perpaduan, pembaharuan berterusan, dan kemakmuran inklusif seiring negara melangkah ke tahun 2026.

Dalam mesejnya, Anwar Ibrahim menyeru rakyat Malaysia menyambut tahun baharu dengan semangat kebersamaan dan tekad yang kukuh. Beliau menegaskan komitmen kerajaan untuk memperkukuh perpaduan nasional dan memastikan manfaat pembangunan sampai kepada setiap lapisan masyarakat.

“Kerajaan Madani akan terus berkhidmat dengan integriti, keberanian, dan belas kasihan, berdedikasi untuk memberikan manfaat nyata kepada rakyat serta menjamin masa depan yang lebih cerah untuk Malaysia,” katanya.

Beliau menggesa rakyat bergerak ke hadapan secara kolektif, menyatukan usaha untuk membina Malaysia Madani yang lebih adil, makmur, dan berdaya tahan, serta meningkatkan martabat negara sambil memastikan kemakmuran dinikmati semua.

Mengakhiri mesejnya, Anwar menyatakan harapan agar tahun 2026 menjadi tahun yang luar biasa dan bermakna untuk semua, dan bersama isteri Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, berdoa agar Malaysia terus dikurniakan keamanan, keharmonian, dan kemakmuran.