Persidangan Antarabangsa Pemikiran dan Usaha Jeneral Qassem Soleimani

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tehran pada hari Isnin menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa bernama "Diplomasi dan Ketahanan dalam Mazhab Leftenan Jeneral Soleimani."

Persidangan Antarabangsa "Diplomasi dan Ketahanan dalam Mazhab Leftenan Jeneral Soleimani" diadakan pada pagi Isnin sempena ulang tahun keenam syahidnya Leftenan Jeneral Qasem Soleimani, dengan kehadiran Menteri Luar Abbas Araghchi dan beberapa pegawai politik, pemikir dan akademik kanan, serta cendekiawan terkemuka dari Iran dan bahagian lain dunia, di Pusat Pengajian Politik dan Antarabangsa Kementerian Luar Negeri.

Menurut Defa News, persidangan ini akan mempunyai dua panel, yang pertama akan dihadiri oleh Setiausaha Agung Perhimpunan Global untuk Menyokong Pilihan Ketahanan, Mohammad Reza Bahrami, Pengarah Besar Asia Selatan di Kementerian Luar Negeri, Mohammad Reza Raouf Sheibani, Duta Khas Kementerian Luar Negeri bagi Hal Ehwal Timur Tengah, Masoud Asadollahi, Profesor Universiti dan Pegawai Pemantauan Strategik, dan Adel Ahmadov, Aktivis Budaya dan Pakar Media dari Republik Azerbaijan.

Panel kedua akan diadakan dengan kehadiran Mehdi Shushtari, Pengarah Besar Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri, Sergei Baburin, Pengerusi Kesatuan Rakyat Rusia, Mohammad Marandi, Profesor di Universiti Tehran, Andranik Simonyan, Profesor di Universiti Armenia, dan Ozgur Borsani, Setiausaha Agung Partai Patriotik Turki.